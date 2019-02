Els advocats dels 12 polítics i activistes encausats pel procés denuncien la “falta d’imparcialitat” del Suprem i la vulneració de drets dels clients

Les defenses consideren el judici una causa contra l'independentisme Quim Forn, Raül Romeva i Oriol Junqueras, en primer terme, i la resta d'encausats, ahir al Suprem. EFE

Actualitzada 13/02/2019 a les 06:58

Redacció Madrid

El judici del procés independentista català va començar ahir al Suprem amb dures crítiques de les defenses dels acusats al tribunal, al qual retreuen “falta d’imparcialitat”, la vulneració sistemàtica de drets fonamentals i obrir una “causa general” contra l’independentisme “des del costat fosc del dret penal”.

Una primera jornada monopolitzada per l’exposició de les qüestions prèvies, més polítiques que jurídiques, de les 12 defenses, i que ha deixat la fotografia històrica de mig govern català assegut al banc dels acusats, al costat de la que va ser la més alta representant del Parlament i els dos líders socials més importants del sobiranisme.

Tot això sota l’atenta mirada del president, Quim Torra, protagonista de la imatge del dia amb una important càrrega política quan des de la primera fila del públic va saludar amb la mà els acusats. Tots ells es van girar excepte Santi Vila, Carles Mundó i Oriol Junqueras, que no van apartar la mirada del davant.

La fiscalia demana per als acusats penes que oscil·len entre els 7 i els 25 anys de presó pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència pel procés que va culminar amb el referèndum de l’1 d’octubre i la declaració d’independència, mentre que l’advocacia de l’Estat les rebaixa entre 7 i 12 anys de presó en acusar per sedició. La formació d’extrema dreta Vox, acusació popular, demana penes de 24 a 74 anys.

A la primera sessió del judici tocava parlar als advocats, que des del primer minut van carregar contra el tribunal amb al·legats a favor de l’independentisme i del dret a l’autodeterminació de Catalunya. Però també amb contínues al·lusions a jurisprudència i decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans, deixant clar que serà allà on es tanqui aquest procediment judicial, al qual es van referir com una “causa general” contra l’independentisme escenificada en un “judici polític” que suposa “una derrota col·lectiva de la societat espanyola”.

Gairebé unànimes van ser les crítiques a la “falta d’imparcialitat” dels magistrats, als que van demanar que “facin de jutges i no de salvadors de la pàtria” perquè estan per jutjar i no per defensar la unitat d’Espanya. Ho van fer després d’acusar-los de violar sistemàticament els drets fonamentals dels acusats a través d’“una campanya de criminalització pública constant” que “ha escapçat l’independentisme” quan “el que impedeix criminalitzar la dissidència és la Constitució”.

Les defenses també van reiterar peticions ja formulades. Així, creuen que “seria bo” escoltar com a testimoni el rei Felip VI i el president Carles Puigdemont, l’ombra del qual va planejar a la sala quan la defensa de Carme Forcadell va criticar que hi hagi “persones a les quals no es persegueix” quan “d’altres fa més d’un any que són a la presó”.



Missatge de Puigdemont

I mentre això succeïa, Puigdemont va demanar als acusats que “siguin forts” i estiguin “orgullosos” de l’1-O. Ho va fer des de Berlín, on assistia al festival de cinema de la Berlinale, un ingredient més per afegir a l’ambient d’expectació que va envoltar el primer dia de judici des de primera hora del matí.

Avui és el torn de les tres acusacions i no seria estrany que arribés a declarar Oriol Junqueras, qui, al costat dels altres vuit presos, seran traslladats a primera hora des de les presons de Soto del Real i Alcalá Meco.

