PP, Cs i VOX es manifesten a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez

La delegació del govern va xifrar en 45.000 persones l’assistència a la concentració, xifra menor que els 200.000 comptabilitzats pels convocants

Actualitzada 11/02/2019 a les 06:49

Agències Londres

La plaça Colón de Madrid va ser l’escenari escollit per les formacions espanyoles de dreta PP i Ciutadans per a celebrar ahir una manifestació, a la qual es va sumar VOX, en contra del govern de Pedro Sánchez per les polítiques que ha dut a terme el president del Govern espanyol respecte a la situació amb Catalunya. Segons la delegació del Govern, unes 45.000 persones van assistir a la concentració a la capital ­espanyola, mentre que els partits organitzadors van xifrar en 200.000 el nombre de manifestants. A la protesta, que tenia com a lema “Per una Espanya unida, eleccions ja!”, es va acusar el president del govern d’haver “traït” i “humiliat” Espanya. En la multitudinària marxa van participar els líders del PP, Pablo Casado; Cs, Albert Rivera, i Vox, Santiago Abascal, que s’han fotografiat junts per primera vegada.

En la lectura del manifest, consensuat entre els convocants es va assegurar que Sánchez va acceptar “les 21 exigències del secessionisme”, malgrat que el govern va donar per trencades les negociacions amb els independentistes i no ha reconegut “el dret d’autodeterminació” de Catalunya ni ha permès un “mediador internacional”.

Pablo Casado va remarcar, a la seva arribada a la manifestació, que “el temps de Sánchez ja ha acabat”. “En cent dies tenim tres eleccions en les quals podem passar d’aquestes places a les urnes, l’Espanya dels balcons ha de passar a les urnes”, va proclamar. D’altra banda, Albert Rivera va assegurar que Sánchez “ens escoltarà clamant visca Espanya i visca la Constitució” i va afirmar que “si convoca eleccions no farà falta mobilitzar-nos més”. Finalment, Santiago Abascal va defensar la necessitat de “sufocar el cop” a Catalunya “fins a les últimes conseqüències” amb la detenció dels seus “responsables i conspiradors”.

Des d’hores abans de l’inici de la concentració, milers de persones es van apropar fins a la plaça des del passeig de la Castellana i carrers adjacents, la majoria amb banderes espanyoles, a més d’algunes de blaves de la UE.