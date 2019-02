El president de la Generalitat vol reprendre les converses amb l’executiu espanyol per “resoldre el conflicte polític a Catalunya”

Torra demana a Sánchez “coratge” i “valentia” per tornar al diàleg El president de la Generalitat, Quim Torra, ahir a la sortida de la presó madrilenya de Soto del Real.

El president català, Quim Torra, va demanar ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, “coratge i valentia” per “seguir endavant amb aquest diàleg i aquesta determinació de resoldre el conflicte polític a Catalunya”, i asseure’s a parlar “en concret del dret d’autodeterminació”. En declaracions després de sortir de la presó de Soto del Real (Madrid) per visitar els acusats en el judici del procés, Torra va lamentar que el Govern hagi trencat les converses quan ell i el seu executiu estan “fixats a la taula del diàleg”, però va precisar que ha de ser un diàleg amb “garanties”, amb “calendari” i amb “contingut”.

“El que no pot ser”, va afegir, “és que ho tornem a plantejar com si estiguéssim en la primera de les primeres reunions: que parlarem de tot. No, parlarem en concret del dret d’autodeterminació de Catalunya, parlarem de quina és la proposta de l’Estat espanyol i que hi hagi un relator internacional per a dialogar”.



Sorpresa de torra

Torra va deixar clar que ell no ha trencat les converses, sinó que ha estat el Govern de Sánchez, i li va instar a reprendre-les. “Després de tots aquests mesos en què hem estat parlant amb el Govern i en els quals semblava que anàvem en aquesta direcció, no entenem què ha passat en aquestes últimes hores”, va afirmar. Torra té la “certesa” que el judici que començarà dimarts al Suprem contra dotze acusats no serà “just”, perquè els nou encausats, a presó preventiva, no tenen garanties per a preparar correctament la seva defensa, ja que “cada dia hauran de fer quilòmetres” des de la presó al Suprem. En resposta a Torra, Sánchez va insistir que mai acceptarà el dret d’autodeterminació de Catalunya i que l’únic camí “possible i transitable” és el diàleg dins de la Constitució. “L’autodeterminació que reclama l’independentisme català no cap a la Constitució i no l’acceptarem mai”, va sentenciar. Tot un seguit de declaracions que arriben tot just abans de la concentració d’avui a la madrilenya plaça de Colón contra l’executiu del PSOE per dialogar amb els independentistes.

Els presidents del PP, Pablo Casado, i de Ciutadans, Albert Rivera, igual que el líder de Vox, Santiago Abascal, encapçalaran les seves formacions, encara que no han donat pistes sobre la forma de la protesta, convocada sota el lema ‘Per una Espanya unida, eleccions ja’. En un comunicat conjunt, PP i Cs han obert la participació en la protesta a totes aquelles persones que defensin la Constitució i el respecte a les lleis democràtiques i han rebutjat la presència de grups “que no defensin els valors democràtics”.