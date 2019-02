Di Maio es reuneix amb Armilles Grogues i indigna el govern gal

Actualitzada 07/02/2019 a les 07:47

Redacció París

El govern francès va titllar ahir de “provocació inacceptable” la reunió celebrada dimarts al vespre entre el vice-primer ministre d’Itàlia, Luigi di Maio, i diversos líders del moviment dels Armilles Grogues. “Aquesta nova provocació no és acceptable entre països veïns i socis en el si de la UE”, va dir un portaveu del ministeri d’Exteriors gal. “Di Maio, qui té responsabilitats governamentals, ha de vetllar per no soscavar, a través de les seves reiterades ingerències, les nostres relacions bilaterals, en interès tant de França com d’Itàlia”, va agregar. Di Maio, que lidera el Moviment 5 Estrelles (M5S), es va reunir amb Christophe Chalencon i la cap de la llista que presentarà el moviment a les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran al maig, Ingrid Levavasseur. “Els vents de canvi han creuat els Alps”, va dir a través de Twitter.