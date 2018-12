L'esquerra s'uneix per presentar una moció de censura contra Macron

Diputats socialistes, comunistes i de la França Insubmissa sumen forces per mirar d’expulsar el president de l’Elisi arran de la crisi dels Armilles Grogues

Actualitzada 07/12/2018 a les 07:20

Redacció París

Els diputats socialistes, comunistes i de la França Insubmisa van anunciar ahir que sumaran forces per presentar dilluns que ve una moció de censura contra el president francès, Emmanuel Macron, per la gestió de la crisi política provocada pels Armilles Grogues.

“Hem decidit presentar una moció de censura dilluns”, va declarar el primer secretari del Partit Socialista, Olivier Faure, en una roda de premsa oferta per representants de les tres formacions a l’Assemblea Nacional. Faure va explicar que, ara per ara, la iniciativa parlamentària per fer fora Macron del Palau de l’Elisi tan sols compta amb el suport d’aquests tres partits, si bé va confiar que “en els propers dies augmenti el nombre de signants”.

Aquesta acció “servirà per demostrar que hi ha altres possibilitats” de govern, va indicar el dirigent socialista. “Si la ira no troba alguna forma d’alleujament, tornarà al carrer”, va advertir.

L’esquerra francesa, que estava pràcticament desapareguda des de les eleccions generals de l’any passat, ha llançat aquest desafiament malgrat que el govern va anunciar el dimecres en seu parlamentària que renuncia a pujar els impostos sobre el combustible als pressupostos generals del 2019. L’executiu del primer ministre Edouard Philippe aprofundia d’aquesta manera en el canvi de rumb que va imprimir el dimarts a la seva política fiscal, en anunciar que aquesta pujada impositiva, que havia d’entrar en vigor l’1 de gener vinent, no s’aplicaria com a mínim fins a mitjan de l’any que ve.

Fonts de l’Elisi consultades per la premsa local van explicar que la intenció de Macron i Philippe amb aquesta renúncia era evitar una “radicalització” dels Armilles Grogues, que no havien quedat satisfets amb la cessió inicial del dimarts. Encara caldrà veure si la supressió de la pujada de l’impost als combustibles en els comptes públics del 2019, que costarà a la hisenda francesa uns 2.000 milions d’euros, satisfà els manifestants, ja que el govern podria recuperar-la per a anys vinents.

El ministre de Finances, Bruno Le Maire, va aclarir ahir que està preparat per renunciar a aquest ingrés extra si va acompanyat d’una reducció equivalent de la despesa pública. “Si necessitem accelerar les retallades impositives, ja sigui per a les empreses o per a les llars, hi estic a favor, però en aquest cas això ha d’anar de la mà amb un descens de la despesa pública”, va dir en un fòrum econòmic.



REUNIÓ AMB MACRON

Els disturbis van continuar ahir. A Aix-en-Provence es van produir incidents en 150 liceus, i en una marxa estudiantil a Tolosa de Llenguadoc es van desencadenar enfrontaments que van deixar almenys un policia ferit. A més, altres col·lectius, com els agricultors, van anunciar la seva adhesió als Armilles Grogues.

Benjamin Cauchy, un dels portaveus del moviment de protesta, va exigir a Macron que els rebi avui a la tarda en l’Elisi. “Ha d’obrir-nos les seves portes”, va considerar, alertant que el país està “a tocar de la guerra civil. No volem que aquest cap de setmana hi hagi morts”, va afegir.

Els Armilles Grogues suposen el major desafiament social fins a la data per a Macron, que s’ha vist obligat a recular després de bloquejos i mobilitzacions que amenaçaven amb tornar-se transversals i transcendir el sector del transport.