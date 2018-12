Sánchez canvia d'estratègia i presentarà els pressupostos

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:43

El govern espanyol aprovarà el projecte de pressupostos al llarg del mes de gener i el portarà al Congrés dels Diputats per intentar-ne l’aprovació. El president, Pedro Sánchez, ho va assegurar ahir en una entrevista a Telecinco. Dos dies després de les eleccions a Andalusia, en què el PSOE va patir una gran pèrdua de vots i escons i té molt difícil continuar governant, el president de l’executiu espanyol va decidir canviar d’estratègia i intentar l’aprovació dels comptes, tot i que no té garantits els suports necessaris. Sánchez va insistir que l’executiu que presideix està determinat a continuar el full de ruta marcat i va descartar un avançament electoral. Va llançar d’aquesta manera un missatge clar als aliats en la moció de censura: si no li donen suport, saben que assumeixen el risc que la dreta es faci amb el control de la Moncloa com ha passat amb la majoria al Parlament andalús. Si els pressupostos no tiren endavant, el més probable a hores d’ara, començarà al gener el compte enrere per a les eleccions generals.