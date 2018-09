La UE rebutja el pla de May i exigeix un acord per al Brexit a l'octubre

Els líders comunitaris creuen que la proposta “no és acceptable” quant a la futura relació econòmica o la frontera irlandesa

Actualitzada 21/09/2018 a les 07:02

Redacció Salzburg

Els líders de la Unió Europea van rebutjar ahir l’última proposta per al Brexit de la primera ministra britànica, Theresa May, afirmant que “no funcionarà” i que “no és acceptable”, i van exigir un acord sobre el divorci a l’octubre i no un mes més tard, com s’havia plantejat durant les últimes setmanes.

“Tothom comparteix l’opinió que, encara que hi ha elements positius en la proposta de Chequers, el marc suggerit per a la cooperació econòmica no funcionarà”, va expressar el president del Consell europeu, Donald Tusk, en una roda de premsa per informar de les conclusions de dos dies de reunions dels caps d’Estat i de govern de la UE a la ciutat austríaca de Salzburg. “Vull dir d’una manera molt clara que hi ha un consens quant que les propostes no són acceptables, especialment pel que fa a la futura relació econòmica”, va subratllar, en la mateixa línia, el president francès, Emmanuel Macron.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va mostrar menys taxativa en la seva compareixença de premsa, però també va indicar que, malgrat que Brussel·les i Londres han recorregut “un llarg camí”, encara queda “molta feina per fer” en el referent a la relació futura entre ambdues parts.

Sobre el problema de la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, Tusk va assegurar que es tracta d’una “prioritat” per a la UE i que el club europeu “necessita una mica més que bona voluntat”. En aquest sentit, va afirmar que “necessitem garanties dures, clares i precises”, va reivindicar el president del Consell europeu.

Mentrestant, May va assegurar que presentarà una nova proposta a Brussel·les per evitar una frontera dura a l’illa irlandesa. “Veuran en què consisteix la nostra nova proposta quan la presentem”, va indicar la primera ministra britànica en una roda de premsa.

En aquest context, Tusk va destacar que la cimera de líders europeus del 18 d’octubre serà “el moment de la veritat” per aconseguir un acord sobre la sortida de Londres del bloc comunitari, al mateix temps que va garantir que només convocarà una reunió extraordinària al novembre si és per “formalitzar” un pacte aconseguit abans. “El moment de la veritat serà el Consell europeu d’octubre”, va insistir. “Esperem progressos màxims i resultats en les negociacions del Brexit. Llavors decidirem si es compleixen les condicions per convocar una cimera extraordinària al novembre per finalitzar i formalitzar l’acord”, va manifestar.



Enllestir les negociacions

De forma similar es va expressar el canceller austríac, Sebastian Kurz, en la mateixa compareixença de premsa, en la qual va afirmar que els caps d’Estat i de govern utilitzaran el proper mes per “enllestir les negociacions” i el de novembre per “acabar de traçar la línia final”.

Si finalment se celebrés aquesta cimera extraordinària, tindria lloc el cap de setmana del 17 i 18 de novembre, però Tusk va insistir que una condició imprescindible perquè tingui lloc és que es tanquin avanços definitius un mes abans. “Necessitem més temps, però la nostra esperança és que estiguem a punt a l’octubre. Aquesta és la nostra condició per seguir al novembre”, va reiterar el polític polonès, qui malgrat les dificultats va assegurar ser “optimista” de cara a un possible acord.