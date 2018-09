El govern anul·la un impost per rebaixar la factura de la llum

Actualitzada 20/09/2018 a les 07:05

El govern espanyol suspendrà l’impost del 7% de la generació elèctrica per alleugerir la factura dels consumidors, segons va assegurar ahir la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Es tracta d’un impost aprovat el 2012 pel govern del PP i que l’executiu de Sánchez eliminarà amb l’objectiu de reduir de manera immediata la factura de la llum. “És la mesura més adequada i encertada per enviar un senyal per part del govern i alleugerir la factura del consumidor en un moment en què no pot ser ell qui carregui amb el pes”, va indicar. La mesura es traduirà en una rebaixa d’un 2,5% en la factura que paguen les famílies. L’executiu va introduir l’impost fa sis anys per equilibrar els ingressos i els costos del sistema elèctric. Es tracta d’un 7% que es carrega a les centrals elèctriques, que després ho repercuteixen en el preu de mercat.