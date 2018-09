Sánchez proposa una reforma de la Constitució per eliminar aforaments

El president vol que la iniciativa entri en vigor en 60 dies

Actualitzada 18/09/2018 a les 07:17

Redacció Madrid

El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que proposarà una reforma de la Constitució per eliminar aforaments, una mesura que vol que pugui estar aprovada en un termini de seixanta dies des que s’iniciï la seva tramitació al Congrés. Sánchez va fer aquest anunci durant un acte amb motiu dels primers cent dies del seu govern, on va insistir en la idea que la seva arribada a l’executiu ha suposat un “canvi d’època”, en el qual la societat demana exemplaritat i igualtat entre ciutadans i els seus representants. Va ser en aquest context quan va anunciar que proposarà al Congrés una reforma de la Constitució per acabar amb els aforaments, una modificació davant la qual va dir que, si tothom actua amb “altura de mires”, entrarà en vigor en només 60 dies des de l’inici de la tramitació parlamentària.

Fonts del govern van precisar que la intenció és que l’eliminació de l’aforament afecti només els diputats, senadors i membres de l’executiu davant casos en els quals es vegin immersos i que no tinguin res a veure amb l’exercici del seu càrrec. Espanya té uns 250.000 aforats, encara que la immensa majoria són membres de les forces de seguretat i jutges i fiscals, persones a les quals no afectaria la reforma.

La proposta estarà ja sobre la taula del consell de ministres en la seva reunió d’aquest divendres. Per a Sánchez, aquesta decisió pot contribuir al fet que els ciutadans puguin tornar a creure en la política, un repte que creu comú per a tots els partits. Així, va explicar que quan va assumir la presidència del govern, va entendre que havia de fer “un pas endavant” i comprometre’s amb la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció després de “set anys on la política es va vincular a l’excés”.

Tant Ciutadans com Podem van celebrar la iniciativa, mentre que el PP va criticar-la durament. El seu secretari general, Teodoro García Egea, va afirmar que la proposta vol facilitar que els “colpistes” catalans “escapin” del Suprem, en compliment del “pacte ocult” de Sánchez per arribar a la Moncloa. Això complica que la iniciativa pugui prosperar, ja que la reforma constitucional requereix una majoria de tres cinquenes parts al Congrés i al Senat.