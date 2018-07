Trump i Putin recuperen a Hèlsinki la “confiança” a “nivell acceptable”

El president nord-americà carrega contra el departament de Justícia i l’FBI per les investigacions sobre la trama russa

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el de Rússia, Vladimir Putin, van sortir satisfets de la primera reunió bilateral, celebrada a Hèlsinki, una trobada en la qual van aconseguir restablir “la confiança” fins a “un nivell acceptable” després de passar per la “pitjor” fase en la relació entre ambdós països, que va tenir com a punt àlgid la suposada ingerència russa en les últimes eleccions nord-americanes. Un extrem que tots dos van negar, en la roda de premsa posterior a la cimera. Una compareixença en què Trump va assegurar que no veu “cap motiu” pel qual Rússia podria