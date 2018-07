Sánchez recorre contra la moció del 9-N abans de reunir-se amb Torra

Actualitzada 07/07/2018 a les 07:03



CASADO PROPOSA FER FRONT COMÚ CONTRA SÁENZ DE SANTAMARÍA

Pablo Casado va insistir ahir a donar batalla fins al congrés del PP i va proposar la creació d’un front comú contra la candidata guanyadora de la primera volta, Soraya Sáenz de Santamaría. L’endemà de celebrar-se la primera ronda del procés intern per triar líder del partit, Casado va fer aquesta reclamació i va iniciar els contactes amb els quatre candidats que no van arribar a la segona volta, de cara al congrés en què els compromissaris tindran l’última paraula. Mentrestant, des de la candidatura de Sáenz de Santamaría calculen que poden comptar amb el suport suficient entre aquests 3.184 delegats per guanyar el congrés. Així, van recordar que la seva proposta va ser la més votada per la militància.

El govern de Pedro Sánchez va anunciar ahir que prepara una impugnació davant el Constitucional contra la moció aprovada dijous al Parlament de Catalunya que referma “els objectius polítics” de la resolució del 9 de novembre del 2015, a tres dies de la reunió amb el president català, Quim Torra.Els dos governs fa dies que preparen aquesta reunió amb la voluntat que serveixi per reprendre la interlocució política, però la moció aprovada per la cambra catalana, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, ha portat l’executiu de Pedro Sánchez a obrir la via judicial. La moció insta a refermar-se en els “objectius polítics” de la declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015, que expressa la voluntat d’avançar cap a la independència de Catalunya i que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.En aquest context, la portaveu del govern, Isabel Celaá, va explicar després del consell de ministres que l’executiu té la intenció d’impugnar la moció en defensa de la Constitució i de l’Estatut. Per això, ha demanat el preceptiu informe al Consell d’Estat, abans de presentar el que serà el primer recurs al TC de Pedro Sánchez. Però aquest recurs, va puntualitzar Celaá, “va per un itinerari jurídic i la legalitat i la política van per un altre”, i “a nosaltres ens cor­respon fer política”, per la qual cosa va subratllar que es mantenen les “esperances” que la reunió de dilluns surti bé.Des de la Generalitat, la consellera de Presidència i portaveu, Elsa Artadi, va considerar que el govern ha actuat de forma “extremament imprudent” en decidir impugnar una moció que, al seu entendre, tan sols expressa “la voluntat política d’aconseguir la independència”, la qual cosa ja figurava als programes electorals. “És sorprenent que qui en teoria tendeix la mà al diàleg actuï, en la primera decisió que ha de prendre, per enviar al Constitucional una resolució política”, hi va afegir Artadi.En tot cas, la portaveu del govern català entén que la via política i la judicial van “per separat”, per la qual cosa va evitar assenyalar que la impugnació podria afectar l’ambient de la reunió de dilluns, encara que sí que va asseverar que “serà un dels punts dels quals caldrà parlar”.