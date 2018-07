Mor un bus dels equips de rescat dels joves atrapats a la cova

Actualitzada 07/07/2018 a les 07:04

Redacció Bangkok

La mort d’un bus quan realitzava una missió de proveïment va augmentar ahir la pressió sobre els equips que intenten rescatar els dotze menors i el monitor que fa 13 dies que estan atrapats en una cova del nord de Tailàndia.

El succés, anunciat ahir per les autoritats en roda de premsa, posa en relleu la difícil operació a la qual s’enfronten els equips de salvament dins de la laberíntica i parcialment inundada cavitat on romanen els infants. La víctima és un antic membre dels cossos d’elit de la marina identificat com Saman Kunan, de 38 anys, que va perdre la vida la nit de dijous passat en quedar-se sense oxigen mentre estava submergit i després de completar amb èxit una missió de subministrament fins a la cova.

“La mort d’aquest expert bussejador serveix per demostrar la dificultat d’aquestes tasques de rescat. Malgrat això, no deixarem de treballar per rescatar el grup”, va declarar Passkorn Boonyaluck, sotsgovernador de la província de Chiang Rai, l’escenari del drama.