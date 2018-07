El govern britànic demana explicacions al Kremlin per la recent intoxicació de dos ciutadans del país amb Novitxok, el mateix agent nerviós utilitzat amb els Skripal

El nou cas d'enverinament revifa la tensió entre Londres i Moscou Un agent de policia davant de la casa on es va localitzar la parella intoxicada. efe

Actualitzada 06/07/2018 a les 07:27

Redacció Londres

El tens enfrontament que van viure Rússia i el Regne Unit després de l’enverinament dels Skripal va tornat ahir a la palestra, amb Londres exigint explicacions a Moscou per la intoxicació de dos britànics amb el mateix agent nerviós de fabricació russa, el Novitxok.

En una compareixença a la Cambra dels Comuns, el ministre de l’Interior britànic, Sajid Javid, va instar el Kremlin a donar explicacions sobre la intoxicació d’un home i una dona, ocorreguda dissabte passat a Amesbury (sud d’Anglaterra), i el va acusar d’“intentar soscavar” la seguretat internacional. Per la seva banda, el govern rus va negar qualsevol tipus de vinculació amb l’afer succeït, com ja va fer amb el cas de l’ex-espia rus Serguei Skripal i la seva filla Yulia, després que Londres l’acusés directament d’orquestrar l’atac.

Les similituds entre tots dos casos són evidents, amb l’ús del Novitxok –un agent nerviós desenvolupat per la Unió Soviètica durant els anys 70 i 80 i que bloqueja en qüestió de minuts els missatges dels nervis als músculs–, com a principal mostra. De fet, el govern britànic va confirmar ahir les sospites que els dos incidents estan relacionats, encara que creu que la parella britànica no va ser un “objectiu deliberat”, sinó que sospesa la hipòtesi que la intoxicació pugui tenir lloc per una “conseqüència” de la dels Skripal.

No obstant això, Javid va apuntar el fet que no hi ha “evidències” que els dos nous enverinats visitessin cap de les zones de Salisbury on prèviament van estar els Skripal, sinó que sospiten que la parella va entrar en contacte amb l’agent nerviós “en algun altre lloc”. El ministre volia fer callar així les veus que apuntaven que la intoxicació podria tenir lloc pel fet que les tasques de neteja realitzades en aquestes zones per eliminar el verí haguessin estat insuficients.

Els dos afectats, identificats com Charlie Rowley i Dawn Sturgess, de 45 i 44 anys, respectivament, es van començar a trobar indisposats dissabte passat en una propietat de Muggleton Road, a la ciutat de Amesbury, a 13 quilòmetres de Salisbury. Els serveis d’emergència es van traslladar al lloc i tots dos van ser ingressats a l’hospital Salisbury District, el mateix on van estar internats els Skripal durant setmanes, on romanen en estat crític.

En un primer moment les autoritats van pensar que la dona i l’home havien consumit drogues il·legals però, més tard, van informar que es tractava d’un “incident greu” en sospitar que les dues persones van poder haver estat exposades a una “substància desconeguda”. Aquesta substància va ser enviada al laboratori de recerca d’armes químiques del govern, on la nit de dijous van confirmar que era Novitxok.



Mesures d’higiene

Diversos llocs de totes dues ciutats romanien ahir acordonats i el servei britànic de protecció sanitària (PHE, per les sigles en anglès) va demanar a la població que hagi visitat els llocs on van estar els dos afectats que adopti mesures d’higiene com a precaució. Entre les quals, el PHE va recomanar rentar la roba utilitzada divendres i netejar les bosses, els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic amb tovalloletes humides, i rentar-se bé les mans. Mentrestant, la policia de Wiltshire investiga els fets amb més d’un centenar d’agents de la unitat antiterrorista de la policia britànica.