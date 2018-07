Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart fan nit a Zuera (Saragossa) de camí cap al centre penitenciari de Lledoners

Sis dels nou independentistes presos arribaran avui a Catalunya El furgó policial que traslladava Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, ahir a la presó de Zuera. efe

Actualitzada 04/07/2018 a les 07:06

Redacció Madrid

Quatre dels nou polítics independentistes presos van començar a ser traslladats ahir a Catalunya, mentre el govern ultimava l’apropament de la resta de líders del procés a les presons de Lledoners, on els set homes processats per rebel·lió estaran agrupats per primer cop, i Puig de les Basses, on ingressaran les dues dones.

L’ex-vicepresident català Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors Raül Romeva, l’exdiputat del Parlament i exlíder de l’ANC Jordi Sànchez i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van sortir ahir al matí de la presó madrile­nya de Valdemoro en un furgó de la guàrdia civil, amb destinació la presó de Zuera (Saragossa), on van passar la nit en espera de ser conduïts a Catalunya.

Els quatre reclusos, desplaçats al costat d’altres 18 en un trasllat ordinari del cos policial, ingressaran avui a la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, que habitualment rep els presos preventius per a la posterior reubicació. Posteriorment, els quatre reclusos seran traslladats pels mossos al centre Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, un dels més moderns del sistema penitenciari català, inaugurat el 2008, que el departament de Justícia els ha adjudicat tenint en compte, com és habitual, el perfil dels reclusos, les seves necessitats i la proximitat respecte als familiars.

Ahir mateix, Institucions Penitenciàries va notificar al departament de Justícia la intenció de traslladar en les properes hores a Catalunya els exconsellers de Presidència Jordi Turull, Territori i Sostenibilitat Josep Rull i Interior Joaquim Forn, un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha manifestat que no té objeccions als desplaçaments. La destinació d’aquests altres tres exconsellers serà també la presó de Lledoners, on per primera vegada els set homes presos pel procés compartiran el mateix centre penitenciari: a Madrid, estaven repartits entre les presons d’Estremera i Soto del Real.

També les dues dones empresonades, l’exconsellera de Treball Dolors Bassa i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que sí que compartien fins ara la presó d’Alcalá-Meco, estaran internes al centre de Puig de les Basses de Figueres, inaugurat el 2015 i que actualment té amb prou feines 35 internes. Segons fonts penitenciàries, Bassa i Forcadell seran traslladades avui directament, sense pernoctar en el camí, a diferència dels quatre primers reclusos desplaçats.



Crítiques del PP i Ciutadans

El trasllat dels líders del procés va suscitar les crítiques del PP i Ciutadans, que creuen que obeeix a contrapartides polítiques per al govern de Sánchez, i van expressar la seva indignació pel fet que ara els reclusos estiguin sota el control de la Generalitat.

Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, va replicar a l’oposició que el trasllat dels interns no suposa “cap tracte de favor”, sinó una mesura conseqüent amb la normativa en vigor, encara que va admetre que aquesta situació podria afavorir el diàleg entre els executius català i espanyol. En la mateixa línia, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat catalana, Elsa Artadi, va considerar que l’acostament dels presos és una “obligació legal” i va insistir que no s’ha d’entendre “com una contrapartida”.

Òmnium Cultural i l’ANC han convocat per avui a la tarda una concentració davant la presó de Lledoners per donar la benvinguda als independentistes presos.