París impulsa una força d'intervenció militar fora de la Unió Europea

Actualitzada 26/06/2018 a les 06:57

Cs ESTUDIA CONCÓRRER A LES EUROPEES AMB EL PARTIT DE MACRON

Ciutadans està estudiant la possibilitat d’unir-se a la plataforma impulsada per la República En Marxa!, el partit del president francès, Em­manuel Macron, per concórrer al costat d’aliats d’altres països comunitaris a les eleccions al Parlament Europeu de l’any que ve. Així ho va anunciar ahir el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de reunir-se a Madrid amb Christophe Castaner, president de la formació gal·la i ministre de Relacions amb l’Assemblea Nacional francesa. Segons va explicar Castaner, En Marxa! està captant suports en altres partits europeus que comparteixin el mateix projecte per concórrer junts als comicis. A més de Cs, s’hi podria integrar també al Partit Demòcrata italià.

França va impulsar ahir la creació d’una força d’intervenció militar al costat d’altres països, incloent-hi el Regne Unit, que se situï fora del marc de la Unió Europea, en un intent de París de mantenir Londres prop de les defenses europees després del Brexit. Després de mesos de negociacions amb Alemanya, un país que França també vol que encapçali aquesta entitat, la denominada Iniciativa Europea d’Intervenció (IEI) busca unir una coalició militar disposada a actuar en crisi prop de les fronteres d’Europa sense l’OTAN ni els Estats Units. La idea és que l’organisme sigui capaç de dur a terme ràpidament una operació militar, l’evacuació de zones d’un país en guerra o la prestació d’assistència en cas d’un desastre.La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, va assegurar ahir que “la nostra convicció és que els europeus hauríem de ser forts, ser cada vegada més capaços de protegir-nos a nosaltres mateixos i la nostra sobirania”. Ho va afirmar després d’una cerimònia a Luxemburg en la qual Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit, Dinamarca, Estònia, els Països Baixos, Espanya i Portugal van signar una declaració d’intencions al costat de París.La ministra francesa va voler distanciar-se de la idea de força militar per identificar la proposta: “no podem parlar d’una força per designar la Iniciativa Europea d’Intervenció, perquè el terme té una connotació massa estrictament militar, mentre que el seu espectre és molt més ampli”, va ressaltar. Parly va citar com a exemple la intervenció organitzada entre britànics i holandesos després del pas de l’huracà Irma a les Índies Occidentals el setembre del 2017.El president francès, Emmanuel Macron, va proposar la idea en un discurs el setembre passat, que inicialment va generar escepticisme perquè la UE va acordar al desembre un pacte marc de defensa que tracta de desenvolupar conjuntament forces militars i armament. Itàlia també es va comprometre a participar-hi, però el nou executiu format pel Moviment 5 Estrelles i la Lliga Nord va decidir retirar-se, si bé la ministra gal·la va voler descartar una polèmica. “El nou govern necessita temps per analitzar totes les opcions”, va assegurar.