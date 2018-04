Sànchez, Cuixart i Junqueras critiquen la “causa política” del jutge

Els tres líders independentistes al·leguen davant el tribunal que el procés judicial està motivat per “criteris purament ideològics”

Actualitzada 17/04/2018 a les 06:43

Redacció Madrid

Jordi Sànchez (JxCat), candidat a president de la Generalitat, Oriol Junqueras, ex-vicepresident català, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, van carregar ahir contra el jutge del Suprem Pablo Llarena pel que consideren que és una “causa política” que criminalitza un “moviment ciutadà pacífic”.

Els tres líders independentistes catalans, en presó preventiva, van comparèixer ahir davant el Suprem per conèixer el seu processament per delictes de rebel·lió i malversació de cabals públics dins del sumari obert pel procés a l’alt tribunal. En aquest tràmit, van optar per fer escasses al·legacions als detalls que recull l’ordre de processament més enllà de negar la violència, com ja han fet en anteriors declaracions davant el jutge.

En canvi, van optar per exposar un al·legat contra la que consideren una “causa política” motivada per “criteris purament ideològics” que “criminalitza un moviment ciutadà pacífic” tan sols per les seves idees independentistes. De fet van ser aquestes crítiques a l’instructor Pablo Llarena les que van protagonitzar les seves intervencions, en acusar-lo de “falta d’objectivitat” i de “vulneració de drets fonamentals”, en alguns casos amb un to sec, dur i mirant-lo als ulls, segons van informar fonts jurídiques que estaven presents a la sessió.

Aquest va ser el cas de Sànchez, qui després d’acusar el jutge de vulnerar els seus drets polítics en negar-li novament acudir al ple d’investidura –que va haver de ser suspès divendres passat–, li va dir que no és “imparcial” en investigar aquests fets, perquè se situa com a “víctima”. Es tracta d’una afirmació que fonts del seu entorn van sustentar, remetent-se a l’ordre de processament, on el jutge utilitza la primera persona del plural per referir-se a l’“estratègia que patim”. Per Sànchez, la seva situació processal és “injusta”, ja que al seu entendre el Suprem “no té competències” per portar el cas i, a més, té la “sensació” que els resultats de les eleccions del 21-D a Catalunya han fet “evolucionar” els arguments del jutge.

A més, Sànchez es va preguntar com se’ls pot acusar a ell i a Cuixart d’haver incitat a la violència, i va al·legar que a Catalunya la gent no funciona segons els paràmetres d’altres territoris. “Catalunya no és Corea del Nord”, va afirmar davant el jutge, segons les fonts consultades.



Cap actuació violenta

Igualment, Junqueras va defensar que mai ha promogut ni assumit cap actuació violenta per aconseguir les seves finalitats polítiques, que era perfectament conscient que el referèndum no constituïa cap delicte i que mai es van destinar diners públics al procés. Com Sànchez, l’exvicepresident va car­regar contra el Suprem en assegurar que està empresonat per un tribunal que ha vulnerat tots els seus drets. Junqueras va afirmar que el procediment judicial el que pretén és anul·lar el moviment polític que representa i escapçar els seus drets polítics i els dels votants.

Aquesta va ser la línia que va defensar Cuixart, qui va insistir en la vulneració de drets per part del jutge. Dins del to polític que va marcar les declaracions d’ahir, tots ells van voler deixar clar que el conflicte a Catalunya és polític i que per tant s’ha de solucionar des d’aquest àmbit i no als jutjats.

Avui les vistes continuen amb els exconsellers Joaquim Forn (Interior), Raül Romeva (Exteriors) i Josep Rull (Territori).