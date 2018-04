Actualitzada 17/04/2018 a les 06:43

L'endemà passat d’haver-se desplegat a Damasc, l’equip d’inspectors enviats per l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), col·laboradora de l’ONU, seguia ahir sense poder accedir a Duma, on el dia 7 passat es va denunciar un atac químic. El règim sirià i Rússia van al·legar raons de seguretat per tancar el pas als investigadors.