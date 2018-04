Torrent desconvoca el ple davant la negativa del TS d'alliberar Sànchez

El president del Parlament proposarà una querella contra el jutge Llarena per prevaricació

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:52

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va ajornar ahir el ple d’investidura previst per a aquest matí davant la nova negativa del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena d’excarcerar el candidat, Jordi Sànchez. A més, va anunciar que es querellarà contra el jutge.

Llarena es va oposar a deixar lliure el número dos de JxCat perquè considera que existeix risc de reiteració delictiva i que, com a president de la Generalitat, podria infringir la Constitució. Aquesta circumstància va portar Torrent a cancel·lar per segona vegada un ple d’investidura de Sànchez, ja que l’exlíder de l’ANC repetia de candidat després que Llarena ja li hagués denegat la llibertat en una primera ocasió.

El nou argument que van aportar tant la defensa de Sànchez com Torrent davant Llarena va ser l’admissió a tràmit de la demanda del exlíder de l’ANC per part del Comitè de Drets Humans de l’ONU, la qual cosa no ha servit per variar la posició del jutge instructor. No obstant això, l’organisme de l’ONU encara no s’ha pronunciat sobre el fons de la qüestió, si bé dos dels seus membres van demanar a Espanya que s’adoptessin “les mesures necessàries” per garantir “que pugui exercir els seus drets polítics en compliment de l’article 25 del pacte internacional de drets civils i polítics.

Per Llarena, “aquesta crida al fet que les actuacions estatals prevegin la rellevància del dret mentre s’esclareix la queixa no suposa que el Comitè de Drets Humans faci una indicació concreta, la qual, en tot cas, mai pot ser vinculant per al tribunal”. Però per a Torrent la decisió del Suprem és una “vulneració de drets”, a la qual vol donar resposta a través d’una querella contra Llarena per prevaricació, proposta que plantejarà avui en una reunió extraordinària de la mesa del Parlament.

Des de la presó de Soto del Real, Sànchez es va preguntar a través de Twitter, de forma irònica, si els catalans “van delinquir” el 21-D en anar a votar. JxCat, per boca dels diputats Elsa Artadi i Josep Costa, va qualificar de “cop d’Estat togat” la decisió de Llarena, al qual van comparar amb Tejero, encara que, segons ells, “han canviat l’exèrcit pels jutges”.

El portaveu d’ERC a la cambra catalana, Sergi Sabrià, va denunciar el que considera una “ingerència” del Suprem “en la sobirania del Parlament”, si bé en un to més moderat va reclamar “una investidura efectiva”. Així, els republicans no comparteixen la posició de la CUP, que va insistir que cal investir Puigdemont, la qual cosa JxCat no descarta.

En aquest sentit, la seva portaveu, Elsa Artadi, va dir que l’expresident “sempre” és candidat, encara que va recordar que les següents decisions es prendran en una propera reunió del grup parlamentari a Berlín.



En llibertat l’activista dels CDR

D’altra banda, el jutge de l’Audiència Nacional Diego de Egea va deixar en llibertat la dona detinguda dimarts a Viladecans per la seva activitat en els Comitès de Defensa de la República (CDR), en no veure un delicte de terrorisme ni de rebel·lió en les seves accions, i qualificar-les de desordres públics. El jutge va imposar-li mesures cautelars: compareixences setmanals al jutjat, prohibició de sortir del municipi tret per anar a la feina, autorització judicial per a qualsevol sortida del terme municipal, prohibició de sortir d’Espanya i fixació de domicili i telèfon.