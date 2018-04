Rússia avisa d'una guerra amb els EUA si acaben atacant Síria

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:53

Redacció Moscou

L’ambaixador rus davant l’ONU, Vasili Nebenzia, va avisar ahir que hi ha risc d’una “guerra” entre el seu país i els Estats Units si Washington decideix llançar un atac contra Síria pel presumpte atac amb armes químiques a Duma el cap de setmana passat. “No podem excloure cap possibilitat, lamentablement, perquè hem vist missatges sortint de Washington que són molt bel·licosos”, va dir Nebenzia.

En tot cas, el president nord-americà, Donald Trump, va refredar ahir les expectatives d’una possible ofensiva militar, almenys a curt termini. Ara, el mandatari assegura a través de Twitter que la seva resposta podria produir-se “molt ràpid o no tant”, i que “mai” va dir quan es produiria. També el secretari de Defensa, Jim Mattis, va mirar d’imposar la calma en la crisi siriana i va alertar davant el Congrés del risc que un atac pugui desencadenar “una escalada fora de control” en la conflictiva zona de l’Orient Mitjà. “Una de les meves grans preocupacions és evitar-ho”, va afirmar.