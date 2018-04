Torrent convoca la investidura de Sànchez per divendres i avisa al TS

El president del Parlament adverteix al Suprem que si impedeix el ple estarà "incomplint les obligacions internacionals"

Actualitzada 10/04/2018 a les 06:51

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va convocar ahir per a aquest divendres el ple per investir com a president de la Generalitat Jordi Sànchez, en presó preventiva, i va advertir al Tribunal Suprem que, si ho impedeix, l’Estat estarà “incomplint les obligacions internacionals”.

Torrent va signar al matí la convocatòria del debat d’investidura, després de la ronda de consultes que va dur a terme entre divendres i dissabte per proposar el nom de Sànchez, que esgrimirà un escrit del Comitè de Drets Humans de l’ONU per reclamar al Suprem que li permeti sortir de la presó de Soto del Real (Madrid) per poder ser investit. El Comitè de Drets Humans, que encara no s’ha pronunciat sobre la denúncia presentada pels lletrats de Sànchez, va demanar a Espanya el passat 23 de març, a través d’un escrit signat per dos dels seus 18 membres, que adopti “les mesures necessàries per garantir” que pugui “exercir els seus drets polítics en compliment de l’article 25 del Pacte” Internacional de Drets Civils i Polítics.

Ahir, Torrent va enviar al jutge aquesta resolució, a més de la convocatòria del ple per les 10 hores del divendres, la proposta de candidat a la investidura i una carta en la qual insta l’Estat a “prendre les mesures necessàries” per garantir els “drets polítics” de Sànchez. En la missiva, Torrent assenyala que “la concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat a tots els poders de l’Estat i exigeix que s’habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre’s al debat d’investidura”. En cas que el Suprem “no donés compliment a la resolució, s’estaria produint un dany irreparable als drets polítics del diputat, i l’Estat espanyol estaria incomplint les seves obligacions internacionals”, afegeix.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va rebutjar els arguments de Torrent sobre la resolució del Comitè de Drets Humans de l’ONU, perquè “no dicta sentències, ni mesures cautelars: Deixin de mentir i tornin al seny, si és que poden”. El PDeCAT, en canvi, veu la candidatura de Sànchez com una forma de “posar en evidència” al jutge Llarena i va avalar la delegació de vot de Puigdemont i Antoni Comín en la investidura. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar que el seu partit “treballa per blindar” la delegació de vot de tots dos a fi d’aprovar una investidura efectiva i va demanar a Llarena que “deixi de fer el ridícul i alliberi als presos polítics”.



Comín es resisteix a renunciar

Des de Bèlgica, Comín va dir que la seva renúncia a l’escó no resoldria per si sola la investidura: “Als que estem fent sacrificis tan grans no se’ns han de proposar sacrificis majors tret que sigui absolutament imprescindible”. Per la seva banda, la justícia alemanya va demanar a Espanya informació addicional per sustentar la petició d’extradició de Puigdemont. Per a l’Audiència de Schleswig-Holstein, el land on va ser detingut l’expresident, no hi ha dubte que l’euroordre no s’empara en “mòbils polítics”, però requereix concrecions sobre el càrrec de malversació de fons.

El ministeri de Justícia alemany va informar que la seva titular, Katarina Barley, va parlar diumenge amb el seu homòleg espanyol, Rafael Catalá, per aclarir el “malentès” pels seus comentaris sobre la decisió de la Justícia alemanya respecte a l’extradició.