Cifuentes defensa el seu màster i el PSOE anuncia una moció de censura

“Ni falsedat, ni falsificació”, afirma la presidenta madrilenya, qui malgrat tot no aporta noves proves

Actualitzada 05/04/2018 a les 06:48

Redacció Madrid

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va defensar ahir en l’assemblea regional que el seu màster és “perfectament real i legal”, però les explicacions no van ser suficients per al PSOE, que va anunciar una moció de censura, ni per a Cs, que va proposar una comissió d’investigació parlamentària.

“Ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades. Ni falsedat, ni falsificació”, va insistir Cifuentes en la seva compareixença a petició de l’oposició en un ple extraordinari a l’assemblea de Madrid. La presidenta, que va qualificar aquesta sessió d’“irregular” i “antireglamentària”, va mostrar en la seva intervenció una sèrie de documents amb el segell de la Universitat Rey Juan Carlos. Amb tot, no va aportar noves proves en relació amb les ja mostrades fins ara.

Entre ells, hi ha el certificat acadèmic amb les notes de les dotze assignatures i el treball de final de màster, en el qual va obtenir un 7,5. També va aportar un document sobre l’expedició del títol, que va ser emès el 23 d’octubre del 2014 i pagat el 6 de novembre del mateix any per un import de 176,27 euros, i un altre anterior de la matrícula del màster, abonada el 28 de desembre del 2011 i el cost del qual va ascendir a 1.586,39 euros. En un altre dels papers apareix reflectit un pagament de 6,11 euros datat el 20 de novembre del 2012 en concepte de “despeses de secretaria” pel treball de finalització de màster. Sobre les qualificacions de “no presentat en dues assignatures”, Cifuentes va assenyalar que va ser un “error de transcripció” que es va detectar “quan s’havien d’abonar les taxes d’expedició del títol” i que també “va afectar altres alumnes”.

D’altra banda, va anunciar que ha interposat una querella criminal contra els periodistes d’eldiario.es que han informat sobre el seu màster. De forma simultània, va sol·licitar “un acte de conciliació previ a la presentació d’una altra querella afegida per delictes contra l’honor”.

Posteriorment, Cifuentes va oferir una roda de premsa on va assegurar que no s’ha plantejat “mai” dimitir, subratllant que “en tot moment” ha rebut el suport del seu partit. Preguntada sobre on és el seu treball de final de màster, la presidenta va comentar que no l’ha “pogut trobar encara” perquè ha fet “tres o quatre mudances” en els últims anys i no descarta “poder trobar-lo”.



Explicar “tota la veritat”

En declaracions als periodistes després del ple extraordinari, el portaveu del PSOE a l’Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, va anunciar que el seu grup proposarà a la direcció regional i federal del partit la presentació d’una moció de censura contra el govern de Cifuentes després que la presidenta no hagi explicat “tota la veritat”. Aquesta mesura es prendrà “amb tota celeritat” davant l’“alarma” creada per les suposades irregularitats en el títol obtingut per la dirigent.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Ignacio Aguado, va dir que no farà suport de moment a la moció de censura anunciada pel PSOE, perquè primer vol saber “la veritat” sobre el màster escoltant la versió de la universitat en una comissió d’investigació. Aguado va precisar que aquesta comissió podria aprovar-se en deu o dotze dies i finalitzar abans de l’estiu, moment en el qual Cs es plantejaria els nous passos a fer, entre els quals no descarta una moció.