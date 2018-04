El ministeri públic avala tots els punts de la petició d’Espanya i sol·licita que l’expresident romangui a la presó

La fiscalia alemanya demana l'extradició de Carles Puigdemont Exterior de la presó de Neumünster, on està reclòs Carles Puigdemont. Efe

04/04/2018

Neumünster

La fiscalia alemanya va avalar ahir en tots els seus punts la petició d’extradició a Espanya de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, qui haurà de seguir a la presó en considerar-se que hi ha risc de fugida.

El departament fiscal del land d’Schleswig-Holstein va optar per tramitar davant l’Audiència Territorial de l’estat l’aplicació de l’euroordre dictada per Tribunal Suprem espanyol per rebel·lió i malversació de fons públics, a més de sol·licitar que Puigdemont segueixi a la presó de Neumünster, on va ingressar el 25 de març després de la detenció tot just entrar a Alemanya.

Correspon ara a l’Audiència Ter­ritorial decidir si admet a tràmit aquesta petició d’extradició i, eventualment, si es modifiquen les mesures cautelars sobre Puigdemont, va explicar el portaveu d’aquest tribunal, Jens Bahr, la qual cosa pot produir-se “en uns quants dies”. Pel que fa a la decisió en si mateixa de si es procedeix a l’extradició, va declinar fer “qualsevol tipus de pronòstic”, a causa de la “complexitat del cas” i també la possibilitat que es requereixi documentació addicional. Al tribunal correspondrà, així mateix, escoltar Puigdemont –que ja va prestar declaració en primera instància–, així com les al·legacions de la seva defensa.

“L’acusació de rebel·lió preveu, essencialment, la celebració d’un referèndum inconstitucional malgrat que eren d’esperar enfrontaments violents”, va destacar en un comunicat la fiscalia alemanya, per a la qual el delicte que imputa la justícia espanyola a Puigdemont “és susceptible” de ser equiparat al d’alta traïció. “No és exigible legalment una coincidència literal dels preceptes alemanys i espanyols”, va subratllar, amb relació al delicte de rebel·lió, que no recull com a tal el codi legal alemany, i al d’alta traïció, que sí que hi és, però que fa dècades que no s’aplica.

Les acusacions de malversació de fons públics i de corrupció per dur a terme el referèndum es cor­responen amb el delicte de malversació “en el mateix sentit” que està recollit al Codi Penal alemany. La fiscalia destaca que Puigdemont va mantenir la consulta malgrat els avisos policials que, després dels disturbis del 20 de setembre, “podia esperar-se” una escalada de violència l’1-O.

Els lletrats alemanys que s’han sumat a la defensa de Puigdemont, Wolfgang Schomburg i el seu fill Sören, han presentat una sol·licitud a l’Audiència Territorial perquè rebutgi el tràmit impulsat per la fiscalia. El portaveu de l’equip d’advocats, Till Dunckel, va explicar que la sol·licitud que es rebutgi l’extradició és habitual i va apuntar que la defensa la va presentar ja diumenge perquè el moviment de la fiscalia “era d’esperar”.



Vot delegat de l’expresident

D’altra banda, la mesa del Parlament va avalar amb els vots de la majoria independentista que Puigdemont pugui delegar el vot, malgrat que els lletrats de la cambra van alertar que això pot xocar amb les mesures cautelars del TC. Segons els grups independentistes, es donen les condicions perquè Puigdemont pugui delegar el vot en algun membre de JxCat, en trobar-se detingut a Alemanya, una situació que s’assimilaria a la dels diputats empresonats a Espanya. No obstant això, els lletrats van advertir que la decisió podria plantejar problemes amb el TC, que no van permetre una investidura a distància o delegada de Puigdemont des de Bèlgica.