La fiscalia anuncia accions contra els CDR per promoure “actes vandàlics”

La representació del ministeri públic a l’Audiència Nacional diu que vol portar els autors de les protestes davant de la justícia

Actualitzada 03/04/2018 a les 06:52

Redacció Barcelona

La fiscalia de l’Audiència Nacional va anunciar ahir que continuarà impulsant accions contra els Comitès en Defensa de la República (CDR), que en els últims dies han realitzat diferents accions reivindicatives des de la detenció de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i des de l’empresonament dels exconsellers de l’executiu català. El ministeri públic va assegurar que té la intenció de portar davant de la justícia els autors i promotors “dels actes vandàlics”.

Segons va informar en un comunicat, la fiscalia de l’Audiència Nacional compta amb el suport de la fiscalia general de l’Estat espanyol per impulsar “investigacions penals de tot tipus” contra els responsables dels actes de desobediència i protesta convocats pels CDR, com ara els talls de diferents carreteres catalanes o l’aixecament de les barreres dels peatges a l’AP-7. Pel ministeri públic, els actes dels grups busquen “la subversió de l’ordre constitucional” i “posen en perill no només la pau pública, sinó la mateixa essència del sistema democràtic que els fiscals estem obligats a defensar”, explica el comunicat.

A més, el ministeri públic assenyala que les actuacions del CDR engrandeixen “amb violència persones judicialment investigades pels delictes més greus que poden donar-se en un estat social i democràtic de dret com és la rebel·lió”, en al·lusió als presos polítics que es troben internats en centres penitenciaris espanyols. En el comunicat, es diu que “els delictes contra l’odre públic no seran permesos” i que la fiscalia, com a “garant de l’ordre constitucional, actuarà amb contundència” per portar els seus “autors” davant de la justícia. Ahir un grup de persones va aixecar les barreres del peatge de la C-32 entre Castelldefels i Sitges. L’acció es va allargar durant mitja hora.

Dijous passat, una trentena de persones van tallar durant unes dues hores la carretera N-260 a la Seu d’Urgell per protestar contra la repressió als dirigents polítics catalans. A Andorra, també s’ha creat recentment un CDR. El grup va penjar la setmana passada llaços grocs davant del consolat alemany i a prop de la frontera del riu Runer. Els llaços van ser després arrencats.



PUIGDEMONT DIU DAVANT EL SUPREM QUE NO HI HA REBEL·LIÓ

Carles Puigdemont va presentar ahir el seu primer recurs davant del Tribunal Suprem en què demana que es revoqui l’aute del 23 de març passat pel qual està acusat dels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics. La defensa exercida per l’advocat Jaume Alonso Cuevillas argumenta en l’escrit, que també inclou els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig, la inexistència d’aquests delictes i també la no violència a les manifestacions del 20 de setembre passat. Per contra, denuncia que els seus clients han rebut diverses violacions de procediment, entre les quals que no s’hagi permès l’actuació de la defensa fins dictar-se l’aute del procediment, fet que consideren contrari al dret europeu i internacional.