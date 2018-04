Manifestació de l'ANC a Berlín per demanar la llibertat de Puigdemont

El recorregut es va iniciar a la Porta de Brandenburg i va finalitzar davant del ministeri de Justícia del govern germànic

Agències Berlín

Unes cinc-centes persones es van manifestar ahir a Berlín per reclamar l’alliberament de l’expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, empresonat al centre alemany de Neumünster des de la setmana passada. La mobilització, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Berlín i el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Berlín sota el lema Per una solució política: llibertat presos polítics catalans, va començar pels volts de les dotze del migdia a la Porta de Brandenburg i va recórrer el centre de la capital alemanya fins a la porta del ministeri de Justícia per demanar que no s’extradeixi Puigdemont.

Els manifestants van portar estelades i cartells demanant la llibertat de Puigdemont en alemany, i van cridar consignes a favor de l’expresident i de la resta de presos sobiranistes, com “Freiheit Puigdemont” (Llibertat Puigdemont), “Puigdemont, el nostre president”, “Llibertat presos polítics” i van cantar Els segadors. En els darrers dies, les seccions internacionals de l’ANC o els CDR també han promogut mobilitzacions davant de la presó de Neumünster o en altres ciutats alemanyes com Bremen. A partir de demà, la fiscalia de Schleswig-Holstein s’ha de pronunciar en relació amb l’euroordre que demana l’extradició de Puigdemont a Espanya. El setmanari Der Spiegel va explicar que el govern de Merkel no vetarà una eventual extradició de Puigdemont.



Un altre referèndum

L’exconsellera Clara Ponsatí va concedir ahir una entrevista a Rac1 on va declarar que “Catalunya no és independent. Però espero que el poble català tingui l’opció, en un futur més proper, d’expressar la seva voluntat sense agressions externes”. Ponsatí creu que “s’haurà de fer un altre referèndum un altre dia”. Segons l’exconsellera, “la resolució completa del programa polític català passa per aquí. El que no sé és quina forma tindrà”. Ponsatí també va considerar que “no podem descartar que altres líders independentistes acabin a la presó, perquè la reacció del govern espanyol no afluixa, sinó tot el contrari. Segueix atacant de manera molt agressiva”. Ahir va fer mig any que es va celebrar el referèndum de l’1-O.



ARTUR MAS CREU QUE PUIGDEMONT NO HA D'OPTAR A LA INVESTIDURA

En declaracions a Rac1, l’expresident de la Generalitat Artur Mas va afirmar que “investir ara Puigdemont comportaria obrir més processos penals contra més persones. El que s’ha de valorar és si això en aquest moment val la pena, després de tenir tanta gent fora del país, o no cal”. Segons Mas, tenir govern donaria més força a la Generalitat i ajudaria a reclamar més justícia i legitimitat. Per això, aposta per no investir Carles Puigdemont com a president, tot i que té tota la legitimitat per ser-ho. Finalment, l’expresident es va mostrar convençut que si no hi va haver negociació per fer un referèndum és perquè l’Estat espanyol no va voler negociar, i va assegurar que no s’esperava l’actuació policial de l’1 d’octubre.