El Parlament rebutja la investidura de Turull per l'abstenció de la CUP

El candidat només suma els vots favorables de JxCat i ERC

Actualitzada 23/03/2018 a les 06:40

Redacció Barcelona

El candidat de Junts per Catalu-nya a la investidura, Jordi Turull, no va obtenir ahir els 68 suports necessaris per aconseguir la majoria absoluta i ser triat president en primera votació, a causa de les quatre abstencions de la CUP i els vots en contra de Ciutadans, PSC, els comuns i el PPC.

Després de més de cinc hores de debat d’investidura, convocat d’urgència dimecres pel president del Parlament, Roger Tor­rent, el ple va votar la candidatura de Turull, que només va comptar amb els 64 vots a favor de JxCat i ERC (Carles Puigdemont i Antoni Comín, a Bèlgica, no van poder votar).

JxCat pretenia investir ahir Turull, abans que avui comparegui davant el Tribunal Suprem, que podria dictar presó preventiva. Per aquest motiu, està en l’aire la segona votació d’investidura, que hauria de celebrar-se 48 hores després de la primera. Torrent la va convocar per dissabte a les 10.

En aquesta segona votació n’hi hauria prou amb la majoria simple per investir Turull, però JxCat i ERC segueixen necessitant almenys dos vots a favor de la CUP, que ahir va refredar qualsevol possibilitat d’acord. El portaveu, Carles Riera, va donar per “acabat” el procés i va anunciar que el seu grup passa “humilment” a l’oposició. Riera va criticar el discurs “autonomista i neoliberal”, de Turull, qui en la seva intervenció va oferir diàleg a Mariano Rajoy i al rei Felip VI, sense fer cap al·lusió a la república. En cas que en les properes setmanes es plantegi el nom d’un nou candidat, si els quatre diputats de la CUP mantenen l’abstenció perquè el pla de govern no incorpora elements de desobediència per construir la república catalana, JxCat i ERC es veuran abocats a esperar la renúncia a l’escó de Puigdemont i Comín, tots dos a Bèlgica, perquè entrin altres dos diputats de les seves candidatures que sí puguin votar. En aquest cas, n’hi hauria prou amb els 66 vots de JxCat i ERC per investir, en segona votació i per majoria simple, un nou candidat, sense que fessin falta els vots de la CUP. La decisió dels cupaires ha provocat que s’activi el compte enrere per pactar definitivament una investidura abans que el 22 de maig acabi el termini de dos mesos, i siguin convocades de forma automàtica noves eleccions, que podrien ser el 15 de juliol.

D’altra banda, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera de Treball i Assumptes Socials Dolors Bassa van renunciar ahir a les actes de diputades d’ERC per evitar que el seu processament pugui interferir en l’activitat parlamentària. Paral·lelament, el Suprem va decidir mantenir a la presó l’exconseller Joaquim Forn i a Jordi Sànchez i rebutjar així per risc de reiteració delictiva els recursos que van presentar.