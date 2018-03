Zuckerberg admet “errors” i anuncia una investigació

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:55

Redacció Washington

El màxim responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, va trencar ahir el seu silenci respecte a la filtració de dades d’usuaris i va reconèixer “errors”. Zuckerberg va assegurar que la firma investigarà “totes les aplicacions que van accedir a grans quantitats d’informació” abans del 2014, quan se’ls va imposar limitacions, i que ampliarà les seves restriccions a desenvolupadors per tal d’evitar “abusos”. Divendres passat, Facebook va suspendre el compte de Cambridge Analytica, una companyia d’anàlisi de dades propietat de Robert Mercer, un multimilionari nord-americà i republicà que, a través d’aquesta empresa, va propiciar l’elecció de Trump. Ho va fer després de conèixer-se, per la filtració d’un dels treballadors, que gran part de la informació que van usar per a la cam­pa­nya es va obtenir de forma il·legítima a Facebook.