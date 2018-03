Torrent convoca per a aquesta tarda el ple d'investidura de Jordi Turull

El president de la cambra realitza telefònicament la ronda de contactes, mentre JxCat, ERC i la CUP negocien la sessió a corre-cuita

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:54

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va decidir ahir al vespre, després de la preceptiva ronda de consultes parlamentàries, convocar per avui a les cinc de la tarda un ple per investir president Jordi Turull, candidat proposat per Junts per Catalunya (JxCat).

Torrent va iniciar a última hora de la tarda, i de forma telefònica, la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per buscar un candidat que se sotmetés a la investidura de la presidència de la Generalitat, segons van informar fonts de la cambra. JxCat, ERC i la CUP negociaven mentrestant la possibilitat de celebrar avui mateix el ple d’investidura, amb el nom de Jordi Turull sobre la taula, per anticipar-se d’aquesta manera a la seva compareixença, demà, davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha de comunicar els processaments pel procés independen­tista.

Al matí, el magistrat havia anunciat per demà l’aute de processament, entre d’altres polítics, de Turull, la qual cosa podria provocar la seva inhabilitació si se li imputés el delicte de rebel·lió. Per aquest motiu, les forces sobiranistes van intensificar els seus contactes per preparar una resposta conjunta, que es va materialitzar en la convocatòria d’aquest ple d’investidura.

El pas enrere anunciat dimarts passat per Jordi Sànchez, fins ara candidat de JxCat a la investidura, semblava aplanar el camí a Turull, però l’operació podia frustrar-se en cas de ser inhabilitat abans de poder ser investit.

En una tarda de reunions a diverses bandes, el grup de Junts per Catalunya es va trobar a la sala de grups del Parlament, i pels volts de dos quarts de nou del vespre Turull va abandonar la sala i va sortir de l’edifici de la cambra catalana. Un quart d’hora després, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, acompanyada del seu col·laborador Jordi Cabrafiga i dels diputats Albert Batet i Damià Calvet, es van dirigir al despatx de Roger Torrent. A partir d’aquell moment, el president del Parlament català va iniciar telefònicament la ronda de consultes amb els líders dels diferents grups parlamentaris.

Una ronda de contactes exprés per via telefònica que tenia com a precedent la que va dur a terme el gener del 2016 la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quan Artur Mas va renunciar a ser candidat un dia abans de la data límit per convocar noves eleccions i va proposar Carles Puigdemont com a candidat.

La investidura depèn dels quatre diputats de la CUP. Si hi voten a favor, els tres grups independentistes aconseguirien la majoria absoluta de 68 vots, sense que fes falta comptar amb les renúncies de Puigdemont i Antoni Comín, per nomenar el candidat en primera votació.