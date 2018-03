Tempesta política internacional per l'ús de dades de Facebook

Actualitzada 21/03/2018 a les 06:42

Redacció Washington

La xarxa social Facebook està sota sospita per l’escàndol d’una suposada filtració de dades dels usuaris amb finalitats electorals. Un cas en què estaria implicada l’empresa privada britànica Cambridge Analytica, i que s’hauria fet servir per afavorir les campa-nyes de Donald Trump i del Brexit. Tant el Regne Unit com els Estats Units han obert ja investigacions per aquest afer, i Londres fins i tot ha citat el fundador de la companyia, el nord-americà Mark Zuckerberg, perquè en doni explicacions al Parlament. Així mateix, també l’ha convidat a donar explicacions en seu parlamentària el president de l’Eurocambra, Antonio Tajani.

Un representant de Facebook, que va negar qualsevol filtració, va assegurar que l’empresa està “fortament compromesa amb la protecció de la informació de la gent”. També Cambridge Analytica ho va negar tot. Per la seva part, un portaveu de la Casa Blanca va destacar que l’administració de Trump celebra que s’investigui a fons el compliment de la protecció de dades.