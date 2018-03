La guàrdia civil deté un càrrec del govern i registra Òmnium per l'1-O

Arresten el secretari de Difusió, Antoni Molons, i n’escorcollen el despatx per esbrinar si la publicitat del referèndum es va finançar a través de l’ens

Actualitzada 16/03/2018 a les 06:46

Redacció Barcelona

La guàrdia civil va detenir ahir el secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, i va escorcollar el seu despatx al Palau de la Generalitat i la seu d’Òmnium Cultural per ordre del jutge de l’1-O, per esbrinar si el govern català va finançar publicitat del referèndum mitjançant pagaments opacs a l’entitat sobiranista. Segons van informar fonts jurídiques, l’operació s’emmarcava en la nova línia de recerca que ha obert el titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que indaga els preparatius del referèndum, per un possible delicte de malversació de fons públics en el finançament de l’1-O.

Els agents van registrar el domicili d’Antoni Molons a Sant Joan Despí i, posteriorment, el seu despatx al Palau de la Generalitat, en la segona irrupció de la guàrdia civil a la seu del govern en pocs mesos. Paral·lelament, els efectius van escorcollar durant algunes hores la seu d’Òmnium Cultural a Barcelona, on van rastrejar diversa documentació i dades emmagatzemades als ordinadors, així com el correu electrònic de l’entitat sobiranista.

El secretari de Difusió i Atenció al Ciutadà de la Generalitat va ser detingut, acusat dels delictes de malversació i desobediència, i traslladat a la comandància de la guàrdia civil a Barcelona per ser interrogat. Molons va quedar en llibertat després d’acollir-se al seu dret de no declarar en espera que el citi el jutge instructor. Molons, un polític del PDeCAT amb estrets vincles amb l’exsecretari de Comunicació David Madí –home de confiança de l’expresident Artur Mas–, va ser nomenat fa un any secretari de Difusió, adscrit a la conselleria de Presidència.

Molons ja va declarar com a testimoni el mes de novembre passat davant la guàrdia civil, en el marc de la recerca per la preparació del referèndum, en un inter­rogatori en el qual va apuntar l’exconseller de Presidència Jordi Turull. Els agents de la guàrdia civil van preguntar a Molons per l’anunci del govern en el qual apareixien unes vies de tren i el lema Has nascut amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?, amb l’emblema de la Generalitat i la frase: 1-Oct Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Davant els agents, Molons va afirmar aleshores que va ser Turull qui va autoritzar el contracte marc de la campanya, anomenada Civisme, que tenia un pressupost global de 2,7 milions d’euros i que finalment no es va dur a terme.

El jutge indaga ara si el finançament de la publicitat es va poder emmascarar a través de pagaments del govern a Òmnium, entitat que hauria encarregat la confecció de la campanya de publicitat de l’1-O, amb la finalitat de burlar la prohibició del TC de destinar partides dels pressupostos al referèndum suspès.

Milers de persones es van concentrar a la plaça de Sant Jaume en protesta per l’operació policial. Òmnium va denunciar que se’ls vol “criminalitzar”.



Puigdemont, a Suïssa

En un altre ordre de coses, el govern suís va assegurar que “no hi ha cap base” per detenir Carles Puigdemont i Meritxell Serret, que tenen previst viatjar a Ginebra els propers dies per participar en actes públics sobre la qüestió catalana. Poques hores abans, ahir al matí, la fiscalia general de l’Estat havia demanat al ministeri de l’Interior espanyol que consultés el govern suís sobre la possibilitat de detenir i extradir tant Puigdemont com Serret si es desplaçaven a territori helvètic.