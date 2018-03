Unes 45.000 persones clamen per un acord de govern

Actualitzada 12/03/2018 a les 06:42

Redacció Barcelona

Unes 45.000 persones van participar ahir a la tarda a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Nacional (ANC) per reclamar als partits independentistes que aconsegueixin un acord que permeti formar govern i avançar cap a la independència i la República de Catalunya.

La marxa es va dur a terme un dia abans de la data prevista perquè Jordi Sánchez presentés una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg per intentar salvar la seva investidura, després que el Suprem espa-nyol no permetés al diputat de Junts per Catalunya aspirar a la presidència de la Generalitat. De moment, però, el moviment judicial que farà Sànchez serà un recurs al mateix Suprem.

