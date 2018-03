Llarena denega el permís a Sànchez i Torrent ajorna la seva investidura

El president del Parlament posposa el ple en espera que el Tribunal d’Estrasburg es pronunciï sobre el recurs que hi presentarà el candidat

Actualitzada 10/03/2018 a les 07:17

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va decidir ahir ajornar el ple d’investidura previst per dilluns en espera que es resolguin les mesures cautelars que Jordi Sànchez demanarà aquell mateix dia davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d’Estrasburg.

En un comunicat, el president de la cambra reafirmava la seva voluntat de garantir els drets polítics de tots els diputats i especialment del candidat a ser investit, qui a través del seu advocat presentarà dilluns un recurs davant el TEDH després que el Tribunal Suprem li denegués ahir el permís per sortir de presó. Sànchez havia demanat els últims dies, en diversos escrits dirigits al jutge Pablo Llarena, que posés fi a la seva situació de presó preventiva i també que, abans de resoldre sobre això, li concedís un permís per acudir al ple.

No obstant això, Llarena va denegar a Sànchez, candidat proposat per JxCat, el permís per acudir al Parlament al ple convocat inicialment per dilluns que ve, i també va rebutjar que surti en llibertat. En un acte, que coincideix en línies generals amb els arguments defensats pel fiscal en un escrit presentat ahir, el magistrat basa la seva decisió en el risc de reiteració delictiva, com ja havia fet en altres ocasions.

La defensa de Jordi Sànchez ha ajornat fins dilluns la presentació d’una demanda davant el Tribunal d’Estrasburg perquè possibiliti la seva investidura. Segons l’article 39 del reglament del TEDH, la demanda de mesures cautelars està reservada per a casos molt específics en els quals es pot produir un dany irreparable, segons va destacar el Parlament en un comunicat. A través d’aquesta mateixa nota, Torrent va comunicar la seva decisió d’ajornar el ple sine die en espera que el TEDH es pronunciï sobre el recurs de Sànchez, sent la segona vegada que posposa una sessió d’investidura després que ho fes amb Carles Puigdemont com a candidat.

Torrent va adoptar la decisió poc després d’una reunió amb la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i altres dos diputats del mateix grup, el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, i el secretari Eusebi Campdepadrós. Fonts de JxCat van indicar que estaven d’acord amb la decisió de Torrent perquè així es pot desenvolupar l’estratègia de defensa a Estrasburg.



La CUP rebutja la proposta

D’altra banda, 24 hores després de rebre l’última proposta d’acord de JxCat i ERC per aconseguir el seu suport a la investidura de Sànchez, la CUP, els vots de la qual són necessaris per nomenar el nou president, va anunciar que el document no li sembla suficient per canviar la seva posició. En aquest sentit, la CUP no aprecia “diferències de fons” en l’última oferta de JxCat i ERC pel que fa a l’anterior, per la qual cosa no va revocar la decisió del consell polític que els seus quatre diputats s’abstinguin en l’eventual investidura de Sànchez.

Per a la CUP, la proposta “continua tenint deficiències importants i decisives”, motiu pel qual no va convocar de moment una nova reunió del consell polític per pronunciar-se. La formació va precisar, per exemple, que veu poca consistència en àmbits com “el de la construcció i la materialització republicana, la concreció d’un procés constituent i l’articulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors socials que encara els mantenen”.