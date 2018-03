La coordinadora del PDeCat va esclatar contra els anticapitalistes, a qui va recriminar els vetos que apliquen i “les papereres de la història”

Pascal titlla d'“irresponsable” la CUP per bloquejar el Parlament Marta Pascal amb Neus Munté i David Bonvehí, en el consell nacional d'ahir. Efe

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, va retreure a la CUP la seva “irresponsabilitat” pel “bloqueig” a la investidura de Jordi Sànchez, i va fer una crida al sobiranisme per “desbloquejar” la situació i evitar unes noves eleccions, encara que ho va fer amb la condició que el candidat a investir sigui de JxCat, va dir després del consell nacional extraordinari del PDeCAT, que es va celebrar ahir. Pascal va llançar dures crítiques contra la CUP, a qui va titllar d’“irresponsables” per estar “bloquejant” la investidura quan hi ha una majoria independentista al Parlament. “Ja n’hi ha prou de vetos i de papereres de la història”, va afegir en al·lusió a la frase que va dir al seu moment la formació anticapitalista per negar la investidura d’Artur Mas. En aquest context, va fer una crida a la “responsabilitat, a posar-se d’acord i a complir els pactes”, i va reivindicar que el candidat a la presidència de la Generalitat ha de ser de JxCat, com es va acordar amb ERC després que la candidatura de Puigdemont fos la primera força sobiranista a les eleccions del 21-D.

La coordinadora del PDeCat va rebutjar “de totes totes” la repetició d’eleccions, escenari que només serviria per “donar ales al 155” i que Catalunya “no es pot permetre”. Així que va apel·lar a la “responsabilitat” dels sobiranistes i “negociar a porta tancada” per aconseguir un govern “estable. Alguns parlen molt i fan poc, però nosaltres estem per desbloquejar la situació”, va manifestar en una altra crítica directa a la CUP, a qui va recordar que “no estem en l’etapa de la desobediència, ni de la unilateralitat ni del postureo”. Pascal també va agrair, en nom del consell nacional, el “gest” de Carles Puigdemont de renunciar a ser investit i nomenar Jordi Sànchez com a successor.

Per últim, la coordinadora del PDeCat va deixar molt clar que en cap cas “s’ha posat sobre la taula” la possibilitat que Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a les seves actes de diputats per aconseguir la majoria necessària perquè Jordi Sànchez pugui ser escollit com a nou president, fet que va confirmar el diputat del mateix partit Josep Rull ahir en una entrevista a TV3. “Si ho fessin estarien facilitant el camí de la Moncloa i d’aquells que estan trencant l’Estat de dret.”

Des d’ERC només s’ha manifestat el portaveu a l’ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, qui just després de conèixer la notícia sobre l’abstenció cupaire va dir que “caldrà veure què demana la CUP, i sobre la base del que diguin podem corregir l’oferta a fi que tots ens posem d’acord”, va dir, per després recordar que “el nostre objectiu és sortir del 155, sortir de la repressió, de l’absència de govern, i tenim urgència per deixar aquest escenari enrere. Per altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, té la intenció de començar avui la ronda de contactes amb els portaveus dels grups parlamentaris, malgrat que l’abstenció de la CUP a la investidura de Jordi Sànchez (JxCat) la convertiria en inviable. Torrent va informar els diversos grups que la primera entrevista serà a les 11.00 hores amb el president de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domenèch. Precisament els comuns també van anunciar que rebutgen una abstenció del seu grup per permetre la investidura de Sànchez en segona votació, tal com va dir la diputada Elisenda Alemany en una entrevista a TV3, ja que es van comprometre en campanya a no investir cap candidat de JxCat.

