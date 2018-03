El futur estatus d'Irlanda del Nord posa en perill el Brexit

Actualitzada 01/03/2018 a les 07:19

Redacció Londres

La primera ministra britànica, Theresa May, va afirmar ahir que la proposta de la Unió Europea (UE) per a la frontera irlandesa després del Brexit “soscavaria la integritat constitucional del Regne Unit” i és inacceptable per a la Gran Bretanya. L’esborrany de l’acord de retirada de la UE presentat per Brussel·les inclou una proposta per mantenir Irlanda del Nord dins del mercat únic i la unió duanera del bloc a fi de garantir que no hi hagi una frontera dura amb Irlanda, un estat membre de la Unió. Brussel·les afirma que el pla solament entraria en vigència si no es pot trobar una altra solució al problema fronterer. May va respondre que el pla “soscavaria el mercat comú dels Estats Units” en establir una frontera efectiva entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit, i que “cap primer ministre podria acceptar-ho”. No obstant això, la mandatària britànica va assegurar que treballarà amb la Unió Europea sobre les seves propostes i que roman “absolutament compromesa” per evitar una frontera dura.