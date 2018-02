Actualitzada 28/02/2018 a les 07:06

La pausa humanitària iniciada ahir a Guta Oriental, el principal bastió opositor dels afores de Damasc, no va acabar amb la violència a la zona, on van continuar els atacs, emmig d’acusacions mútues de les parts d’haver incomplerttla treva. El període fixat per a la pausa en les hostilitats, entre les 9 i les 14 hores locals, no va permetre l’accés d’aliments ni evacuar civils.