Detinguts un home i el seu fill pel doble crim de Susqueda

Redacció Girona

Els mossos d’esquadra van detenir ahir com a presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda Jordi Magentí, qui el 1997 va matar la seva dona a Anglès (Girona), assassinat pel qual el 2009 va sortir de presó després de complir dotze dels quinze anys de condemna. A més de detenir el suposat autor de l’assassinat dels joves Marc H. L., de 23 anys, i la seva xicota Paula M. P., de 21, l’agost passat, els mossos també van arrestar al seu fill, de 29 anys, a la localitat gironina de Salt, en relació amb la investigació. El cap de la divisió de recerca criminal dels mossos, Antonio Rodríguez, va assegurar a la premsa que la policia catalana no té “cap dubte” que el principal detingut, de 60 anys, és l’autor material del doble crim de Susqueda, ja que així ho avalen les proves obtingudes. No obstant això, el detingut, a qui pel crim de 1997 se li va aplicar l’atenuant d’alteració psíquica, va defensar la seva innocència i va al·legar que té coartada per demostrar que el dia del crim no era als voltants del pantà.

