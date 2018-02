Trump proposa professors armats contra els tirotejos als col·legis

“Una escola lliure d’armes és un imant per a persones dolentes”, afirma, i suggereix que els mestres puguin rebre un entrenament especial

Actualitzada 23/02/2018 a les 06:44

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, i l’Associació Nacional del Rifle (NRA) van calcar ahir els seus discursos davant la crisi del tiroteig de Florida. Tant l’NRA, un poderós grup de pressió que s’oposa a la gran majoria dels intents de controlar les armes als EUA i que va proporcionar més de 30 milions de dòlars a la campanya electoral de Trump, com el mateix president van apostar per introduir armes de forma controlada a les escoles ja sigui armant i entrenant amb tècniques militars els professors o contractant guardes armats.

Aquesta seria la seva solució per evitar massacres com la de l’institut de secundària de Park­land (Florida) del 14 de febrer, en la qual un antic alumne, Nikolas Cruz, va matar 17 persones i en va ferir 15 més.

Trump va suggerir en una reunió amb els familiars de les víctimes i amb alumnes que alguns professors puguin anar armats a les escoles per combatre la “gent malvada” com Cruz. I va insistir en aquesta idea en forma de diversos tuits en els quals proposava donar “pistoles de forma anònima a mestres experts en armes i amb experiència militar o amb entrenament especial”.

“Una escola lliure d’armes és un imant per a les persones dolentes”, va tuitejar. “Però si un tirador malalt mental en potència sap que una escola té un gran nombre de mestres talentosos amb armes que dispararan instantàniament, el malalt mai atacarà aquesta escola. Els covards no hi aniran”, hi va afegir.

Segons va indicar el mandatari, un tiroteig en una escola dura de mitjana tres minuts, mentre que la policia triga entre 5 i 8 minuts per arribar al lloc dels fets. “Els mestres o entrenadors altament capacitats, experts en armes, resoldran el problema abans que arribi la policia”, va afirmar. A més, el president va argumentar que la seva solució és molt més barata que la contractació de guàrdies de seguretat.

Per a l’NRA, en canvi, la solució passa per fomentar la presència de guàrdies armats als centres educatius, ja que no hauria de ser “més fàcil per a un assassí” dur a terme un tiroteig en un col·legi que en “una joieria, un banc o una mansió de Hollywood”, va assegurar el president de l’entitat, Wayne Lapierre. De fet, va sostenir que a causa de la falta d’armes a les escoles, aquestes són en realitat “blancs fàcils” per a qui pretén dur a terme una matança, per la qual cosa va convidar “tots” els col·legis del país a participar “de manera gratuïta” en els cursos de maneig d’armes organitzats per l’associació. “Per frenar un paio dolent amb una arma és necessari un home bo amb una arma”, va concloure.



Demòcrates i FBI, responsables

Coincidint amb la posició de Donald Trump, Lapierre va acusar els demòcrates i l’FBI de ser els responsables del tiroteig de Florida: “Els demòcrates estan impacients per responsabilitzar l’NRA, perquè odien l’NRA i odien la segona esmena”, va afirmar el president de l’associació durant la seva al·locució a la conferència d’acció política conservadora, la major reunió anual de conservadors als EUA.

Trump va assenyalar els mateixos responsables fa pocs dies en acusar els demòcrates de no augmentar el control d’armes durant el mandat de Barack Obama. A l’FBI, d’altra banda, li va dir que si no hagués passat tant de temps investigant sobre la trama russa hauria pogut prevenir el tiroteig de Florida.

