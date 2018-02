El jutge Llarena demana la detenció d'Anna Gabriel si torna a Espanya

El magistrat es desmarca de la fiscalia, de l’advocat de l’Estat i de l’acusació popular, que demanaven una ordre de detenció internacional

Actualitzada 22/02/2018 a les 06:42

Redacció Madrid

El jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena va dictar ahir una ordre de detenció nacional contra l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, després que la investigada no acudís a la citació que el magistrat li havia dirigit. L’exdiputada de la CUP, que estava citada a les 9.30 hores, no va acudir al tribunal, tal com havia anunciat en un escrit dirigit dimarts al jutge.

Davant de la incompareixença, sense al·legar causa legítima, el magistrat va prendre aquesta decisió, per la qual cosa Gabriel queda en la mateixa situació que l’expresident Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que romanen a Bèlgica. Llarena ha decidit no seguir el criteri de la fiscalia, de l’advocat de l’Estat i de l’acusació popular exercida per Vox, que li havien sol·licitat una ordre de detenció internacional. D’aquesta manera, el jutge ha evitat engegar un procés d’extradició amb Suïssa, una possibilitat que no queda tancada, però que dependrà que el magistrat consideri oportú adoptar-la.

Al Suprem van esperar l’arribada de Gabriel durant mitja hora la secretària judicial, l’advocat de l’Estat i l’acusació popular. A les deu la secretària judicial va estendre acta de la incompareixença i la va elevar al magistrat.

Vox va demanar aleshores ordre de detenció internacional i nacional contra Gabriel, i l’advocat de l’Estat va anunciar que se sumava a la posició de la fiscalia, que més tard va anunciar la petició de cursar ordre internacional de detenció. En l’escrit, la fiscalia demanava al jutge que dictés una ordre d’empresonament contra Gabriel després de la fugida a Suïssa i que cursés una ordre internacional a les autoritats helvètiques per a la posterior demanda d’extradició.

El jutge, però, es va limitar a aplicar l’article 487 de la llei d’enjudiciament criminal, que asse­nyala que les incompareixences sense causa poden convertir-se en ordre de detenció.

Gabriel li va notificar al jutge que no pensava acudir i que romandrà a Suïssa, on va arribar fa uns dies després de demanar un ajornament de la seva compareixença, inicialment prevista per dimecres passat.



FIANÇA A MILLET I MONTULL

En un altre ordre de coses, Fèlix Millet i Jordi Montull podran quedar en llibertat si paguen 400.000 i 100.000 euros, respectivament, de la fiança que els va imposar ahir l’Audiència de Barcelona. Els dos condemnats per l’espoli del Palau de la Música van entrar a la presó fa dues setmanes, però ara l’Audiència accepta parcialment els recursos de súplica. El tribunal considera que continua existint risc de fuga, de manera que, en cas que paguin les fiances, els obligarà a entregar el passaport i a comparèixer cada mes als jutjats.

