Pascal i Rovira, en llibertat després de negar el valor jurídic de la DUI

El jutge fixa una fiança de 60.000 euros per a la dirigent d’ERC i no veu risc de destrucció de proves o de fugida

Actualitzada 20/02/2018 a les 07:13

Redacció Madrid

Marta Pascal (PDeCAT) i Marta Rovira (ERC) van quedar ahir en llibertat, amb fiança de 60.000 euros en el cas de Rovira, després de declarar davant del Suprem que la declaració unilateral d’independència (DUI) va tenir un caràcter polític però cap efecte jurídic. Les dues, a més, van restar importància al document EnfoCats, comissat a Josep Maria Jové, home clau en els fets investigats i mà dreta de l’exvicepresident Oriol Junqueras, i van negar reunions del comitè estratègic recollit en aquest document, van informar fonts presents a les declaracions.

Tampoc van recordar diverses trobades que s’asse­nyalen a l’agenda Moleskine del citat Jové, més nombroses en el cas de Rovira. La dirigent d’ERC va qualificar el document EnfoCats com “un més” dels diversos escrits que es van redactar durant el procés. Pascal va apostar davant el jutge per respectar la Constitució i l’Estatut, i va rebutjar la via independentista unilateral.

Al costat d’aquest fet, les dues van coincidir a rebutjar qualsevol violència. També van reconèixer que van mantenir reunions amb Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, i els quatre exconsellers a Brussel·les, almenys en dues ocasions. En el cas de Pascal, l’advocat va protestar quan li van preguntar si condemnava expressament els actes violents contra la policia, perquè considerava que es buscava incriminar opinions polítiques, però ella va voler aclarir que li “desagrada” la violència. Rovira va deixar clar que mai ha emparat ni ha estat d’acord amb la violència.

Sobre el referèndum, Rovira va afirmar que l’1 d’octubre va proposar suspendre les votacions en vista de la violència policial. Va ser durant una reunió amb membres del govern i de partits independentistes, però tots, inclòs Carles Puigdemont, es van negar a fer-ho. Rovira també va indicar que ella va ser qui va signar el 30 de març del 2015, en nom d’ERC, el full de ruta sobiranista amb CDC-Reagrupament, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència. Aquest full de ruta preveia una declaració d’independència en 18 mesos si les forces sobiranistes aconseguien la majoria al Parlament català.



Vox demana mesures cautelars

Cap de les parts va demanar mesures cautelars contra Marta Pascal, però sí que ho va fer l’acusació popular contra Rovira perquè, segons VOX, els informes de la guàrdia civil apunten molt directament contra ella. La petició de presó sense fiança de l’acusació popular contra Rovira va conduir a una altra vista. En aquest context el fiscal va demanar fiança però sense preveure l’entrada a la presó, igual que l’advocat de l’Estat. Va ser el magistrat qui va acordar la quantitat de 60.000 euros. Llarena va aclarir, respecte a les mesures cautelars a Rovira, que no hi ha risc de destrucció de proves, ni tampoc de sotstracció a la justícia.

Una altra diferència entre les dues compareixents va ser que mentre Pascal va respondre a les preguntes de totes les parts, Marta Rovira no va respondre a VOX. Al contrari que Pascal, que no va fer declaracions als mitjans de comunicació, la política d’ERC sí que les va fer en sortir del tribunal. Va explicar als periodistes que van defensar “els nostres drets com a diputats i membres del Parlament” a votar en representació dels catalans i a expressar opinions.

#1 karlitos

(20/02/18 12:07)