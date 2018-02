Mariano Rajoy critica que s'estigui imposant el català a les escoles

El president espanyol, sense citar-ho explícitament, lamenta que s’estigui “imposant el que la gent no vol que se li imposi”

Mariano Rajoy va aprofitar la seva intervenció en una convenció del PP sobre PIME i autònoms a Elx per abordar la polèmica sobre el català a les escoles en un moment en què el govern, a l’empara de les capacitats que li dona l’article 155, es planteja canviar la regulació catalana perquè es pugui triar el castellà com a llengua vehicular en aquesta comunitat. I ha fet aquesta reflexió, a més, a la Comunitat Valenciana, després d’escoltar la líder del seu partit a la regió, Isabel Bonig, demanar ajuda després de denunciar que el govern autonòmic que presideix el socialista Ximo Puig pretén traslladar a la Comunitat Valenciana “el mateix model d’imposició lingüística de Catalunya”.

Abans de parlar de la necessària digitalització de l’economia i de la importància d’adaptar l’educació a la revolució digital, Rajoy va fer un incís per subratllar que li sembla “increïble” que s’estiguin fent “debats sobre les llengües imposant a la gent el que no vol que se li imposi”. Va indicar que “atempta contra el progrés i suposa situar-se en el pitjor passat” i va lamentar que es plantegin aquestes imposicions en lloc de dedicar els recursos de l’educació “a la revolució digital”.

En la part final del discurs, Rajoy no va recordar un altre assumpte que també ha ocupat bona part del debat polític de la setmana: la crisi, amb risc de ruptura, en la relació entre el PP i el seu fins ara soci preferent, Ciutadans. Com sol fer en les seves intervencions quan parla d’altres partits, Rajoy es va referir a l’assumpte de forma implícita. Però va ser contundent en posar en valor el PP, la seva experiència i la seva gestió i contraposar al seu rival. Rajoy va dir que el PP crea “oportunitats” davant d’altres que es guien per “l’oportunisme”, i va subratllar que el seu partit té un “full de servei i un full de ruta”. També va definir el PP com un partit “moderat, centrat, obert, amb principis ferms i valors sòlids”, mentre que “les ofertes líquides i els invents gasosos els deixem a d’altres”.

També va al·ludir un dia més al finançament autonòmic, i en aquesta ocasió va demanar als socialistes que facin una proposta unitària sobre finançament autonòmic i la posin damunt de la taula per negociar amb el PP. Rajoy ha fet aquesta reclamació la mateixa setmana en què ha encar­regat al seu propi partit que elabori també una posició unitària sobre el model de finançament autonòmic que serveixi per negociar amb el PSOE. I va cridar tota l’oposició a “mullar-se sobre aquest assumpte”.

Davant els simpatitzants i dirigents del partit a la Comunitat Valenciana, Rajoy va prometre d’altra banda que el corredor del Mediterrani serà una realitat, i també va assegurar que pensa instar el PSOE a signar amb el PP un pacte sobre l’aigua i “a veure si són capaços de subscriure’l”.

