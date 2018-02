L'autor del tiroteig a Florida va formar part d'un grup racista

Actualitzada 16/02/2018 a les 06:49

Redacció Washington

Nikolas Cruz, el jove de 19 anys detingut la matinada d’ahir [hora d’Andorra] per l’assassinat de 17 persones en un institut de Florida, havia participat en una formació paramilitar d’un grup supremacista blanc anomenat República de Florida, va revelar ahir el seu líder, Jordan Jereb. Cruz ha estat imputat per 17 càr­recs d’assassinat pel tiroteig perpetrat dimecres passat a l’institut Marjory Stoneman Douglas de la ciutat de Parkland. Més de 20 persones van resultar ferides. El jove estava armat amb un fusell d’estil AR-15 i tenia nombrosos recanvis de municions quan va ser envoltat pels efectius en una àrea residencial propera, segons la policia. A Cruz li encanten les armes i va ser expulsat de l’escola per motius disciplinaris. A més, Cruz també havia deixat signes d’alerta a les xarxes socials, en concret en un comentari en un vídeo de YouTube que no es va poder rastrejar, va reconèixer un portaveu de l’FBI. Cruz va deixar un comentari en el qual es podia llegir: “Seré un atacant d’escoles professional.”