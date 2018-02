JxCat i ERC topen per la cautela de Torrent amb els plans de Puigdemont

El president del Parlament ajorna l’admissió de la reforma de la llei de presidència i demana empara a Estrasburg per permetre el nomenament

Actualitzada 14/02/2018 a les 07:22

Redacció Barcelona

JxCat i ERC van protagonitzar ahir una nova picabaralla pública, després de la decisió del president del Parlament, el republicà Roger Torrent, d’ajornar l’admissió a tràmit de la reforma de la llei de la presidència i preparar una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Ahir se celebrava la primera reunió en la qual la mesa del Parlament podia abordar si donava llum verd a la tramitació de la reforma de la llei de la presidència, impulsada per JxCat, sense l’aval d’ERC, per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont. No obstant això, i malgrat la insistència de JxCat a abordar el tema, Torrent va rebutjar incloure’l en l’ordre del dia per “motius formals”, ja que el grup parlamentari de Puigdemont va presentar dos escrits sobre el mateix assumpte que són, al seu entendre, “contradictoris”: en un es demanava la tramitació per lectura única i en l’altre, per urgència extraordinària, cadascun amb una previsió de terminis diferent.

Fonts de l’entorn de Torrent van indicar que, malgrat el mal­estar que la decisió va generar en JxCat, aquest ajornament va evitar que la mesa pogués tombar ahir la iniciativa “per motius formals”. A més, van al·legar, la tramitació per lectura única exigeix escoltar la junta de portaveus, que no es reuneix fins a la setmana que ve.

No va ser aquest l’únic motiu de discòrdia entre els dos grups. L’anunci de Torrent d’impulsar a títol individual una demanda davant el Tribunal d’Estrasburg, amb la finalitat de protegir els drets de Puigdemont a sotmetre’s al debat d’investidura “de manera efectiva”, també va sacsejar les files de JxCat. Fonts properes van apuntar que, si la demanda de mesures cautelars fos acceptada, es resoldria en 24 hores i “es podria obrir una porta real i efectiva per a la investidura de Puigdemont”.

Des que el 30 de gener Torrent va decidir ajornar el ple d’investidura, les tensions entre JxCat i ERC han anat aflorant amb freqüència, sempre amb el teló de fons de les reticències republicanes a forçar el marc legal per investir un president que no podria governar de forma “efectiva”.

La pressió per assolir un acord ha disminuït des que els lletrats del Parlament van concloure que el compte enrere de dos mesos per culminar la investidura, abans que siguin convocades noves eleccions, encara no s’ha iniciat. Però mentre ERC dona allargues a les iniciatives dels socis independentistes, JxCat insisteix que la investidura corre pressa.



Critiques a Torrent

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va criticar Torrent per la seva decisió “arbitrària i unilateral” de presentar una demanda a Estrasburg, perquè aquest pas pot xocar amb l’estratègia de defensa de Puigdemont. Pujol es va mostrar “perplex” i va assenyalar que les garanties per a la investidura de Puigdemont “no cal anar a buscar-les gaire lluny, ni a Estrasburg ni a cap altre lloc”, ja que les tenen a l’abast en el reglament del Parlament. “El que hem de fer és creure’ns-ho i posar-nos en marxa”, va indicar.

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va expressar “sorpresa” per les crítiques de JxCat i va demanar acabar amb els retrets per reprendre les negociacions. Sabrià va subratllar que la idea d’acudir al TEDH “va partir de JxCat” i va assegurar que Torrent, abans de l’anunci oficial, ho va comunicar al vice-president primer del Parlament, Josep Costa.