Rescaten els cadàvers de vint immigrants a Melilla Una pastera remolcada a prop de la costa de Melilla. EFE

Actualitzada 05/02/2018 a les 07:11

Les autoritats d’Espanya i del Marroc van rescatar ahir vint cadàvers d’immigrants d’origen subsaharià a unes quatre o cinc milles de la costa de Melilla, després de ser vistos flotant al mar per un vaixell de passatgers. Podrien haver naufragat al llarg dels darrers dies en un intent per arribar a Espanya en pastera, tot just quan hi havia alerta groga a les aigües de Melilla.

