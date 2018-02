Òmnium demana “generositat” i “unitat” als partits independentistes

L’entitat sobiranista exigeix a les formacions que diguin quina és la seva estratègia per trobar una sortida a la investidura

Òmnium Cultural va exigir ahir “màxima unitat i generositat” als partits independentistes per garantir “al més aviat possible” la investidura del president de la Generalitat. L’entitat sobiranista va demanar a través del vicepresident, Marcel Mauri, que els partits revelin les seves estratègies i que facin “autocrítica”. Per Òmnium, les “diferents estratègies polítiques diferenciades” del sobiranisme provoquen “episodis desconcertants”, com el que es va viure dimarts passat a causa de l’ajornament de la investidura, fet que ha provocat discrepàncies entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.

Mauri, que va llegir un manifest acompanyat de la junta directiva de l’organització, va