Moren 90 immigrants en un nou naufragi al Mediterrani

Actualitzada 03/02/2018 a les 07:00

Redacció Ginebra

Almenys 90 persones van morir ahir prop de Líbia en un nou naufragi d’una embarcació ocupada per immigrants. Així ho va assegurar l’Organització Internacional de les Migracions, amb seu a Ginebra, que va indicar que el vaixell estava comandat per traficants. Les mateixes fonts van explicar que tres immigrants van sobreviure al naufragi i van poder arribar fins a la platja nedant.

Segons alguns testimonis, a l’embarcació hi anava un centenar de persones, la majoria originàries del Pakistan. Deu dels cossos van aparèixer a la costa de Zuwarah i la resta estan desapareguts, amb escasses possibilitats que hi hagi algun supervivent. El vaixell hauria bolcat per causes desconegudes.

L’Organització Internacional de les Migracions va informar que els últims mesos ha augmentat molt la xifra de pakistanesos que intenten arribar a Itàlia. Durant el mes de gener han travessat el Mediterrani 246 persones d’aquell país, quan el mateix mes de l’any passat només ho van fer nou.