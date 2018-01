Rajoy recorre sense l'aval del Consell d'Estat la investidura de Puigdemont

El govern espanyol portarà avui al Constitucional la candidatura de l’expresident de la Generalitat, malgrat el criteri en contra de l’òrgan consultiu

Actualitzada 26/01/2018 a les 08:44

Redacció Madrid Barcelona

El govern espanyol té previst recórrer avui davant el Tribunal Constitucional la proposta per a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, fixada per dimarts vinent, malgrat que el Consell d’Estat no avalés ahir la seva impugnació de forma preventiva. L’executiu havia demanat al matí al Consell d’Estat que emetés un informe, que és preceptiu però no vinculant, sobre la impugnació de la designació com a candidat de Puigdemont, que es troba a Brussel·les fugit de la justícia espanyola. Fonts de l’òrgan consultiu van assenyalar que no veuen fonaments per impugnar ara com ara la candidatura de Puigdemont, quan encara no se sap si es presentarà al Parlament per a la investidura.

La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va avançar la voluntat de presentar el recurs d’inconstitucionalitat i va assenyalar que l’estatus jurídic de Puigdemont és “incompatible” amb una investidura presencial, ja que té una ordre de detenció que ha de fer-se efectiva tan aviat com entri a territori espa-nyol. “Torrent no pot proposar com a candidat Puigdemont. Pot proposar-ne un altre”, va dir la vicepresidenta, que va subratllar, llançant un missatge al president del Parlament: “espero que els seus inicis siguin acatar les decisions dels tribunals, en aquest cas el TC, sigui la que sigui. Convindria donar-li aquest espai perquè es mostri o no respectuós amb la legalitat”.

Roger Torrent no va fer declaracions sobre aquest tema, però a mitja tarda va publicar a Twitter la imatge de la convocatòria, amb la seva signatura, del debat d’investidura amb Puigdemont com a candidat. Serà dimarts a les tres de la tarda.

Qui sí va fer declaracions va ser el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, que va acusar el govern de Rajoy de perpetrar un “cop d’Estat” en “no acceptar els resultats” de les eleccions del 21-D i “coaccionar” Torrent perquè renunciï al fet que Puigdemont sigui candidat a la investidura. El mateix Puigdemont va exigir la dimissió de Sáenz de Santamaría després de conèixer la decisió del Consell d’Estat. “Ha de dimitir immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar”, va dir a través del seu compte de Twitter.

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, que va reiterar el suport a Puigdemont com a candidat, va afirmar que el recurs és “inadmissible” i va criticar que el PP “vol guanyar als tribunals el que no guanya a les urnes”.

La diputada de Cs Lorena Roldán es va mostrar favorable al recurs i va lamentar que els catalans hagin d’estar pendents dels “jocs” de Puigdemont. També la diputada del PSC Eva Granados va sortir en suport del recurs, perquè l’objectiu és que la legislatura s’iniciï “en condicions normals”.