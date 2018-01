La justícia ratifica i eleva a 12 anys i un mes la pena contra Lula da Silva per corrupció

Actualitzada 25/01/2018 a les 06:46

Redacció Porto Alegre

La justícia brasilera va ratificar ahir la condemna per corrupció passiva i rentat de diners contra l’expresident Luiz Inácio Lula da Silva en una causa relacionada amb l’escàndol pels desviaments a la petroliera estatal Petrobras. Els tres magistrats d’un tribunal de segona instància de Porto Alegre van votar per unanimitat a favor d’elevar a dotze anys i un mes la pena de Lula davant dels nou anys i mig que li havia imposat el jutge de primera instància.

La decisió, adoptada per unanimitat, obre la porta a la inhabilitació política de Lula i deixa en mans de la Justícia electoral la seva possible candidatura presidencial pel Partit dels Treballadors (PT). Els tres membres de la sala vuitena del tribunal regional federal de la quarta regió van ser unànimes en considerar provat que l’expresident va rebre el dret a gaudir d’un luxós apartament a la platja de Guarujá com a suborn de la constructora OAS per l’afavoriment en contractes amb Petrobras. A més d’elevar la pena, els tres van coincidir que Lula haurà de complir la pena en règim tancat i que podran ordenar la seva detenció quan la defensa no compti amb més recursos per intentar modificar la condemna en segona instància. Lula és el favorit en les enquestes d’intenció de vot per a les presidencials de l’octubre i el PT assegura que no té cap altre candidat.