La fiscalia avisa Puigdemont que immunitat no és impunitat

Rajoy insisteix que si es pretén governar des de Brussel·les mantindrà el 155

La fiscalia espanyola va advertir ahir Carles Puigdemont que la garantia d’immunitat parlamentària “no significa que no es pugui ordenar l’ingrés a presó per ordre judicial”, sinó que “es refereix exclusivament a la detenció policial”. El ministeri públic va emetre una nota després que Junts per Catalunya (JxCat) expliqués divendres que estava estudiant quines implicacions “polítiques i jurídiques” podia tenir la “immunitat” que tenen els diputats del Parlament. Per a la fiscalia, “és inadmissible una interpretació del privilegi de la immunitat parlamentària que derivi en impunitat”. En el comunicat, es va afegir, a més, que la legislació espanyola “no empara