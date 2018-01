L'oposició rebutja Puigdemont i el sobiranisme sospesa un 'pla B'

PSC, CeC i el PPC s’oposen a la investidura de l’exmandatari, mentre els partits independentistes estudien alternatives per si fracassa l’elecció a distància

PSC, Catalunya En Comú-Podem i PPC van ser els primers grups de l’oposició a reunir-se ahir amb el nou president del Parlament, Roger Torrent, i tots tres van rebutjar investir president Carles Puigdemont. Mentrestant, el sobiranisme sospesa un pla B per si fracassa l’intent d’elecció a distància.

Als passadissos del Parlament, la diputada de JxCat Elsa Artadi va recordar que mantenen el pla de triar Puigdemont, la qual cosa pretenen fer a distància, ja que tot apunta al fet que no tornarà per al debat d’investidura previst per a final de mes. Una prova és que Puigdemont, juntament amb els exconsellers i diputats de JxCat Clara Ponsatí i Lluís Puig, van demanar ahir a la nova mesa la delegació de vot per al debat d’investidura, quelcom que els lletrats del Parlament van rebutjar en un informe.

No obstant això, sectors del sobiranisme, conscients de la dificultat d’una investidura a distància de Puigdemont, contemplen una alternativa per donar continuïtat a la legislatura catalana i designar un nou cap del govern, segons van confirmar dirigents d’ERC i JxCat-PDeCAT. Un pla B que algunes veus admeten en privat que estan estudiant com a últim recurs, si bé en les files de JxCat ningú vol contemplar obertament una alternativa a Puigdemont.

Malgrat la seva delicada situació judicial, aquest pla B podria passar per Jordi Turull, Josep Rull o Jordi Sànchez (a la presó), que podrien fer un pas endavant com a solució d’emergència. Altres fonts, que prefereixen que el nou president no tingui traves judicials, apostarien per un alcalde jove, i també hi ha qui posa damunt de la taula noms de dirigents propers a Puigdemont.

En aquest context, ERC manté el silenci en espera de com es desenvolupen els esdeveniments a casa del seu soci parlamentari. Torrent no va descartar que Puigdemont sigui candidat, però no decidirà si va a Brussel·les per parlar amb ell fins completar la ronda de contactes amb els grups (avui es veurà amb C’s, JxCat i ERC) per confirmar si és l’aspirant que compta amb més suports. Dels grups amb qui es va reunir ahir, tan sols la CUP va reconèixer a Carles Puigdemont la “legitimitat” per ser “primer” candidat.



EL DESPLEGAMENT POLICIAL PER L'1-0 VA COSTAR 87 MILIONS D'EUROS

L’operació Copèrnic, que va portar a desplegar a Catalunya fins a 6.000 agents de la policia nacional i de la guàrdia civil pel procés sobiranista, ha suposat per a les arques de l’Estat un cost de 87 milions d’euros. Així ho va explicar ahir el ministre espanyol de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, durant una compareixença al Senat en la qual va responsabilitzar d’aquesta despesa a l’“arrogància i irresponsabilitat” de l’ex-president català Carles Puigdemont i del seu govern. Enfront de l’actuació policial de l’1-O, que al seu entendre va ser “legítima, professional i proporcionada”, Zoido va contraposar l’actitud d’“absoluta passivitat” dels mossos, als quals va acusar de “limitada eficàcia” per complir amb l’ordre d’impedir la votació.