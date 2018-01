L'independentisme renova la majoria a la mesa del Parlament

Torrent és escollit president de la cambra en segona volta

Actualitzada 18/01/2018 a les 06:48

Redacció Barcelona

Roger Torrent, el candidat d’ERC, va ser triat ahir nou president d’una mesa del Parlament de Catalunya novament amb majoria sobiranista –amb dos membres de JxCat, dos d’ERC, dos de Cs i un del PSC–, en una sessió constitutiva de la XII legislatura en la qual va evitar tota al·lusió a la “república” declarada unilateralment el 27 d’octubre passat. Lluny de la tensió que es va viure aquell dia amb la resolució que va motivar l’aplicació de l’article 155 per convocar eleccions anticipades, la sessió d’ahir va transcórrer sense incidències.

Ni tan sols la polèmica dels últims dies sobre el vot delegat dels vuit diputats absents va entorpir el desenvolupament d’una sessió atípica, en la qual per primera vegada no hi havia president de la Generalitat a l’hemicicle. Junts per Catalunya i ERC van renunciar d’entrada a demanar el vot delegat per als cinc diputats a Bèlgica –Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret–, i només el van sol·licitar per als tres empresonats, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn.

A l’inici de la sessió constitutiva, el president de la mesa d’edat, Ernest Maragall, va donar per bo el vot delegat dels tres diputats presos, però la líder de Cs, Inés Arrimadas, va demanar que reconsiderés la decisió, una petició que no va ser acceptada. El PPC va expressar la discrepància amb el vot delegat dels presos i el PSC va avalar la decisió de la mesa.

Amb 38 anys, Torrent es va convertir en el president del Parlament més jove de la història, triat per majoria simple en segona votació, amb els 65 vots de JxCat, ERC i la CUP, davant del candidat de Cs, José María Espejo-Saavedra, amb 56 suports –inclosos PSC i PPC–, i el vot en blanc dels comuns.

En el primer discurs després d’haver estat triat, Torrent va fer una crida a “restituir plenament” i “al més aviat possible” el conjunt d’institucions catalanes, si bé va evitar al·ludir a la república. “Per sobre de les conviccions hi ha els principis i jo vull fer de la democràcia i la convivència els pilars principals del meu mandat, vull contribuir a cosir la societat catalana”, va afirmar.

D’acord amb el to moderat de la intervenció, Torrent va concloure el discurs amb un “visca la democràcia i visca Catalunya!”, evitant així la fórmula que va utilitzar al començament de l’anterior legislatura Carme Forcadell, que va proclamar: “Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la república catalana!”

El discurs de Torrent va irritar especialment la CUP. El seu cap de files, Carles Riera, el va acusar de “trair l’esperit de l’1-O” i “allunyar-se del mandat del Parlament” aprovat el 27 d’octubre, en lloc de “reprendre la tasca” de fer efectiva la declaració unilateral d’independència.