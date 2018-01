Torrent presidirà el Parlament i ERC i JxCat acorden investir Puigdemont

Els dos grups faran suport al candidat proposat per Esquerra per liderar la cambra, i intentaran la reelecció de l’expresident tot i ser a Bèlgica

Actualitzada 17/01/2018 a les 06:45

Redacció Barcelona

ERC va proposar ahir a Roger Tor­rent, portaveu adjunt de Junts pel Sí en l’última legislatura, com a candidat a la presidència del Parlament. La proposta compta amb l’aval de Junts per Catalunya (JxCat).

D’acord amb el repartiment de papers pactat, la decisió de qui ha de rellevar Carme Forcadell com a candidat dels independentistes a presidir el Parlament corresponia a ERC, que ha optat per un dels seus perfils a l’alça els últims anys. La comissió permanent d’ERC i el seu nou grup parlamentari van ratificar la proposta de triar avui Torrent (Sarrià de Ter, Girona, 1979), diputat del Parlament des de 2012, a més d’alcalde del seu poble natal des del 2007.

“Si obtinc la confiança majoritària de la cambra, serà un honor succeir en el càrrec Carme Forcadell, que ha defensat com ningú aquesta institució, i treballaré per estar a la seva altura” va afirmar Torrent en un comunicat d’ERC. El seu primer objectiu, va dir, serà “tornar a posar la institució al servei de la ciutadania i no de les forces del 155 i materialitzar el mandat democràtic sorgit de les urnes el 21 de desembre passat”. A més de Torrent, que podria convertir-se en el president del Parlament més jove de la història, ERC també proposarà Alba Vergés perquè formi part de la nova Mesa, ocupant una de les quatre secretaries de la cambra catalana.

JxCat i ERC van emetre ahir a la tarda un comunicat conjunt en el qual van anunciar l’acord per votar Torrent com a president del Parlament, i “en la línia de la restitució de les institucions” també asseguren que han pactat donar suport a la proposta de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Fonts d’ERC van puntualitzar que avalen Puigdemont perquè és el candidat que proposa JxCat per a la presidència de la Generalitat, però sense entrar a concretar si el pacte inclou la garantia d’una investidura a distància.

En la sessió constitutiva d’avui, la majoria absoluta de 70 diputats independentistes podria veure’s reduïda circumstancialment a 62 en el cas que els tres electes a la presó (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn) i els cinc que romanen a Bèlgica (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret) no poguessin delegar el seu vot.



Decisió de la mesa d’edat

La Mesa d’edat, que estarà formada casualment per tres diputats d’Esquerra: el diputat més veterà del nou hemicicle, Ernest Maragall, i els dos més joves, Gerard Gómez del Moral i Rut Ribas, tindrà la responsabilitat última de decidir si accepta o no les peticions de delegació de vot que puguin fer-los arribar des de JxCat i ERC perquè els vuit diputats electes a la presó o a Bèlgica no es quedin sense poder emetre el seu vot.

Encara que els vuit diputats electes absents no poguessin delegar el vot, no sembla que les forces independentistes vegin perillar la presidència del Parlament, tret que es produís una inesperada triangulació en la qual els comuns presentessin a un candidat i els partits constitucionalistes li fessin suport en bloc.

No obstant això, el president espanyol, Mariano Rajoy, va avançar que si en la sessió constitutiva del Parlament es permet delegar el vot des de Brussel·les a Puigdemont, l’executiu recorrerà immediatament aquesta decisió davant el TC.